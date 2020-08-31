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https://ria.ru/20200831/protesty-1576520828.html
Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг
Штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:23
2020-08-31T12:23
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые акции неповиновения, заявил в понедельник в прямом эфире <a href="https://www.inforadio.de/" target="_blank">Inforadio</a> сенатор <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> по вопросам внутренней политики Андреас Гайзель."Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти перед российским посольством были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, задержано более 200 человек - там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке", - заявил Гайзель.В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. На них не было шлемов. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.Трое полицейских, удержавших толпу от прорыва в бундестаг, встретятся с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в понедельник, заявили РИА Новости в полиции Берлина."Это постыдные картины, без вопросов. Вскоре после этого, несколько минут спустя дополнительные силы (возле входа в бундестаг - ред.) были на месте. Но над этим необходимо работать, конечно, в том числе в будущем. Это не должно повториться", - добавил сенатор Берлина.
https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html
Срочно созвать СБ ООН, ЕСПЧ, ПАСЕ... Чё там ещё в таких случаях делают "ревнители демократических ценностей"? Ой, забыл, это же другое!
37
Не, ребята, если вам штурм Рейхстага нужно повторить, вы знаете, к кому обращаться.
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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германия, берлин (город), в мире

Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг

12:23 31.08.2020
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© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые акции неповиновения, заявил в понедельник в прямом эфире Inforadio сенатор Берлина по вопросам внутренней политики Андреас Гайзель.
"Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти перед российским посольством были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, задержано более 200 человек - там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке", - заявил Гайзель.
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В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. На них не было шлемов. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.
Трое полицейских, удержавших толпу от прорыва в бундестаг, встретятся с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в понедельник, заявили РИА Новости в полиции Берлина.
"Это постыдные картины, без вопросов. Вскоре после этого, несколько минут спустя дополнительные силы (возле входа в бундестаг - ред.) были на месте. Но над этим необходимо работать, конечно, в том числе в будущем. Это не должно повториться", - добавил сенатор Берлина.
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ГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Срочно созвать СБ ООН, ЕСПЧ, ПАСЕ... Чё там ещё в таких случаях делают "ревнители демократических ценностей"? Ой, забыл, это же другое!
31 августа, 12:26
Семен Семеныч
10110002
Не, ребята, если вам штурм Рейхстага нужно повторить, вы знаете, к кому обращаться.
31 августа, 12:36
Von Stirliz
750000
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