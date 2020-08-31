За время протестов в Белоруссии пострадал 131 силовик
17:06 31.08.2020 (обновлено: 17:17 31.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. На протестах в Белоруссии после выборов президента пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 до сих пор находятся в госпитале, заявил глава МВД республики Юрий Караев.
"Сто тридцать один человек на данный момент пострадавшие, из них 28 в госпитале по-прежнему", - сказал Караев телеканалу RT.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.