https://ria.ru/20200831/protest-1576540849.html

За время протестов в Белоруссии пострадал 131 силовик

На протестах в Белоруссии после выборов президента пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 до сих пор находятся в госпитале, заявил глава МВД... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:06

2020-08-31T17:06

2020-08-31T17:17

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> На протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после выборов президента пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 до сих пор находятся в госпитале, заявил глава МВД республики Юрий Караев."Сто тридцать один человек на данный момент пострадавшие, из них 28 в госпитале по-прежнему", - сказал Караев телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576538534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире