В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста
15:43 31.08.2020 (обновлено: 15:46 31.08.2020)
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Милицейский автозак на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 31 авг – РИА Новости. На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сказала пресс-секретарь.
Она отметила, что несанкционированные массовые мероприятия проходили в ряде городов республики, наибольшее число участников несанкционированных акций было в Минске, где протестующие собирались не в одной точке города, а в нескольких.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.