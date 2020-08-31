"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский боевик режиссера Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 37,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Сюжет фильма разворачивается в 2071 году. Космобол - популярная спортивная игра, за матчами наблюдает вся галактика. Антона, самый обычный парень, мечтает найти работу, чтобы помочь семье, и совсем не увлечен этой игрой. Однажды у него обнаруживают сверхспособности и он становится игроком в космобол. Главную роль сыграл Евгений Романцов.
© СТВ Кадр из фильма "Вратарь галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
© СТВ Кадр из фильма "Вратарь галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
© пресс-служба кинокомпании СТВСъемки фильма "Вратарь Галактики".
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Съемки фильма "Вратарь Галактики".
© пресс-служба кинокомпании СТВ
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
5 из 5
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
1 из 5
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
2 из 5
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
3 из 5
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
4 из 5
Съемки фильма "Вратарь Галактики".
© пресс-служба кинокомпании СТВ
5 из 5
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
На втором месте рейтинга - американский боевик Рика Романа Во "Гренландия", собравший за выходные 30,49 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга также занял боевик режиссера Ён Сан-хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров". Картина собрала за выходные 7,5 миллиона рублей.
© Предоставлено Megogo DistributionКадр из фильма "Гренландия"
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Кадр из фильма "Гренландия"
© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Агент Ева"
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Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© MEGOGOИтон Хоук и Кайл Маклахлен в фильме "Тесла"
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Итон Хоук и Кайл Маклахлен в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Кадр из фильма "Гренландия"
© Предоставлено Megogo Distribution
2 из 3
Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3
Итон Хоук и Кайл Маклахлен в фильме "Тесла"
© MEGOGO
На четвертом месте - американский триллер "Агент Ева" Тейта Тейлора с Джессикой Честейн в главной роли. Сборы картины за выходные составили 5,23 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров драма "Тесла" со сборами 4 миллиона рублей за выходные.
28 августа, 08:00КультураКино недели. Космобол, альпийское похищение и жизнь в сарае