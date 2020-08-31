https://ria.ru/20200831/prokat-1576511518.html

"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Российский боевик режиссера Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 37,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:54

2020-08-31T10:54

2020-08-31T10:54

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российский боевик режиссера Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 37,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/vratar-galaktiki-s-kassoy-37-38-mln-rubley-vyigryvaet-uik-end/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Сюжет фильма разворачивается в 2071 году. Космобол - популярная спортивная игра, за матчами наблюдает вся галактика. Антона, самый обычный парень, мечтает найти работу, чтобы помочь семье, и совсем не увлечен этой игрой. Однажды у него обнаруживают сверхспособности и он становится игроком в космобол. Главную роль сыграл Евгений Романцов.На втором месте рейтинга - американский боевик Рика Романа Во "Гренландия", собравший за выходные 30,49 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга также занял боевик режиссера Ён Сан-хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров". Картина собрала за выходные 7,5 миллиона рублей.На четвертом месте - американский триллер "Агент Ева" Тейта Тейлора с Джессикой Честейн в главной роли. Сборы картины за выходные составили 5,23 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров драма "Тесла" со сборами 4 миллиона рублей за выходные.

https://ria.ru/20200828/kino-1576387539.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры