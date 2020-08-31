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Тюменская область
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Тюменские школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования
Школьники 8-10 классов в Тюмени и Тобольске получили возможность пройти двухгодичные бесплатные курсы программирования "Яндекс.Лицей", сообщает департамент... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:16
2020-08-31T14:16
тюменская область
тобольск
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<strong>ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости</strong>. Школьники 8-10 классов в Тюмени и Тобольске получили возможность пройти двухгодичные бесплатные курсы программирования "Яндекс.Лицей", сообщает департамент информатизации области, при поддержке которого реализуется проект.Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем лицея.В Тюменской области "Яндекс.Лицей" набирает слушателей уже в четвертый раз. Всего в регионе будет работать 8 площадок, 7 из них находятся в Тюмени. Занятия проходят дважды в неделю. Часть ребят смогут учиться по программе лицея в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации, занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме.
https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html
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тобольск, тюмень

Тюменские школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования

14:16 31.08.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото.
© РИА Новости / Яков Андреев
ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости. Школьники 8-10 классов в Тюмени и Тобольске получили возможность пройти двухгодичные бесплатные курсы программирования "Яндекс.Лицей", сообщает департамент информатизации области, при поддержке которого реализуется проект.
"Первый год ребята изучают Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения", - говорится в сообщении.
Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем лицея.
В Тюменской области "Яндекс.Лицей" набирает слушателей уже в четвертый раз. Всего в регионе будет работать 8 площадок, 7 из них находятся в Тюмени. Занятия проходят дважды в неделю. Часть ребят смогут учиться по программе лицея в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации, занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме.
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