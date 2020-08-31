https://ria.ru/20200831/programmirovanie-1576529521.html

Тюменские школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования

Школьники 8-10 классов в Тюмени и Тобольске получили возможность пройти двухгодичные бесплатные курсы программирования "Яндекс.Лицей", сообщает департамент... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:16

2020-08-31T14:16

2020-08-31T14:16

тюменская область

тобольск

тюмень

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<strong>ТЮМЕНЬ, 31 авг - РИА Новости</strong>. Школьники 8-10 классов в Тюмени и Тобольске получили возможность пройти двухгодичные бесплатные курсы программирования "Яндекс.Лицей", сообщает департамент информатизации области, при поддержке которого реализуется проект.Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем лицея.В Тюменской области "Яндекс.Лицей" набирает слушателей уже в четвертый раз. Всего в регионе будет работать 8 площадок, 7 из них находятся в Тюмени. Занятия проходят дважды в неделю. Часть ребят смогут учиться по программе лицея в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации, занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме.

https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html

тобольск

тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тобольск, тюмень