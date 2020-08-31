Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян
© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Отбор должен был проходить сегодня в закрытом режиме.
"Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого – ред.) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд", - сказал Липцер.
Следующую попытку отобрать присяжных суд предпримет 5 октября.
Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд Москвы, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.