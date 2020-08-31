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Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян
Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:48
2020-08-31T13:48
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
алексей липцер
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Lipcer/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Липцер</a>.Отбор должен был проходить сегодня в закрытом режиме."Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого – ред.) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд", - сказал Липцер.Следующую попытку отобрать присяжных суд предпримет 5 октября.Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
https://ria.ru/20200803/1575307188.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, алексей липцер, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

13:48 31.08.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Отбор должен был проходить сегодня в закрытом режиме.
"Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого – ред.) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд", - сказал Липцер.
Следующую попытку отобрать присяжных суд предпримет 5 октября.
Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд Москвы, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Мария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
3 августа, 14:47
Мосгорсуд рассказал, как определит присяжных для сестер Хачатурян
011012
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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