https://ria.ru/20200831/prisyazhnye-1576527387.html

Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:48

2020-08-31T13:48

2020-08-31T13:48

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

алексей липцер

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Lipcer/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Липцер</a>.Отбор должен был проходить сегодня в закрытом режиме."Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого – ред.) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд", - сказал Липцер.Следующую попытку отобрать присяжных суд предпримет 5 октября.Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

https://ria.ru/20200803/1575307188.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, алексей липцер, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия