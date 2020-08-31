https://ria.ru/20200831/pozhary-1576527482.html

В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара

Ни одного природного пожара не произошло этим летом в Москве, число возгораний сухой травы сократилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:01

2020-08-31T09:01

2020-08-31T13:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

природные пожары в россии

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Ни одного природного пожара не произошло этим летом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, число возгораний сухой травы сократилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы не допущено природных пожаров, отмечается снижение количества возгораний сухой травы почти в два раза по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.По его словам, в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров. "В марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее общая протяженность составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора", - рассказал заммэра.Кроме того, были подготовлены места взятия воды авиационной техникой, оборудованы подъездные пути к водоемам. Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе 30,7 тысячи человек и 4,5 тысячи единиц техники.Бирюков также сообщил, что вертолеты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a> ежедневно проводили мониторинг пожароопасной обстановки. "В общей сложности выполнено 386 авиаразведок, в ходе которых обнаружено четыре возгорания травы, все они были оперативно ликвидированы", - подчеркнул он.По его словам, специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды постоянно мониторят пожароопасную обстановку на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.

https://realty.ria.ru/20200720/1574580419.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, петр бирюков, москва