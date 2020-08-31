https://ria.ru/20200831/posol-1576549556.html

Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T20:09

2020-08-31T20:09

2020-08-31T20:50

светлана тихановская

всемирная туристская организация

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790088_0:0:2555:1437_1400x0_80_0_0_58944835215749da25176ebd75394ba7.jpg

<strong>МИНСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> своим указом уволил посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Павла Пустового, сообщил <a href="https://sputnik.by/incidents/20200831/1045592020/Uvolen-posol-Belarusi-v-Ispanii-vystupavshiy-za-pereschet-golosov-na-vyborakh.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Отмечается, что Пустового лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".Помимо этого, посол по совместительству работал постоянным представителем Белоруссии при <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_turistskaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной туристской организации</a>, этот пост он также потерял.Пустовой 17 августа опубликовал в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2043512625778844&id=952242548239196" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> обращение к соотечественникам, в котором призвал пересчитать голоса на прошедших 9 августа президентских выборах. По его словам, это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.Дипломат также заявил о необходимости провести судебные разбирательства в отношении тех, кто безосновательно задерживал и избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков с камнями и арматурой, провоцируя их на жестокость.Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала, сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавляли силовики. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 131 силовик. Минздрав сообщал о троих погибших протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html

https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576255506.html

piligrimwl Самое поганое в жизни - это предательство. В 219

Сергей acid всех уволить,выгнать из страны,расстрелять.... 214

240

белоруссия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, всемирная туристская организация, александр лукашенко, белоруссия, испания, в мире