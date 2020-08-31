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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/posol-1576549556.html
Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T20:09
2020-08-31T20:50
светлана тихановская
всемирная туристская организация
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
испания
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> своим указом уволил посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Павла Пустового, сообщил <a href="https://sputnik.by/incidents/20200831/1045592020/Uvolen-posol-Belarusi-v-Ispanii-vystupavshiy-za-pereschet-golosov-na-vyborakh.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Отмечается, что Пустового лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".Помимо этого, посол по совместительству работал постоянным представителем Белоруссии при <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_turistskaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной туристской организации</a>, этот пост он также потерял.Пустовой 17 августа опубликовал в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2043512625778844&amp;id=952242548239196" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> обращение к соотечественникам, в котором призвал пересчитать голоса на прошедших 9 августа президентских выборах. По его словам, это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.Дипломат также заявил о необходимости провести судебные разбирательства в отношении тех, кто безосновательно задерживал и избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков с камнями и арматурой, провоцируя их на жестокость.Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала, сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавляли силовики. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 131 силовик. Минздрав сообщал о троих погибших протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576255506.html
Самое поганое в жизни - это предательство. В
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всех уволить,выгнать из страны,расстрелять....
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белоруссия
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светлана тихановская, всемирная туристская организация, александр лукашенко, белоруссия, испания, в мире

Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

20:09 31.08.2020 (обновлено: 20:50 31.08.2020)
20522
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что Пустового лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Помимо этого, посол по совместительству работал постоянным представителем Белоруссии при Всемирной туристской организации, этот пост он также потерял.
Пустовой 17 августа опубликовал в Facebook обращение к соотечественникам, в котором призвал пересчитать голоса на прошедших 9 августа президентских выборах. По его словам, это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.
Дипломат также заявил о необходимости провести судебные разбирательства в отношении тех, кто безосновательно задерживал и избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков с камнями и арматурой, провоцируя их на жестокость.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:21Протесты в Белоруссии
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко

Выборы в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала, сама Тихановская уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавляли силовики. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 131 силовик. Минздрав сообщал о троих погибших протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Обсудить 240
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВсемирная туристская организацияАлександр ЛукашенкоБелоруссияИспанияВ мире
Популярные комментарии
Самое поганое в жизни - это предательство. В
31 августа, 20:14
ppiligrimwl
185213028
всех уволить,выгнать из страны,расстрелять....
31 августа, 20:13
СaСергей acid
4816117123
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