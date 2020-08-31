https://ria.ru/20200831/portlend-1576511040.html

Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков

Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:17

2020-08-31T10:17

2020-08-31T10:17

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

портленд

орегон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a> для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе, где третий месяц проходят акции протеста."Губернатор Кейт Браун сегодня обнародовала подробности единого плана правоохранительных органов по защите свободы слова и прекращению насилия и поджогов в Портленде. Полиция штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a> направит в Портленд сотрудников и ресурсы. Губернатор также просит офисы шерифов округов <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и Клакамас, а также департамент полиции города Грешем направить в полицейское управление Портленда персонал и ресурсы для поддержания мира и защиты свободы слова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.В сообщении говорится, что свою помощь Портленду также окажут окружная прокуратура и офис шерифа округа Малтном. Кроме того, федеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Федеральное бюро расследований выделят городу дополнительные ресурсы для помощи в расследовании преступлений.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на фоне беспорядков в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия демонстрантов. Впоследствии он заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где сейчас идут акции протеста против полицейской жестокости. По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Ранее протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города, после поджога были задержаны 19 человек.Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.

https://ria.ru/20200830/portlend-1576489468.html

https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html

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портленд

орегон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире