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Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков
Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:17
2020-08-31T10:17
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
орегон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a> для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе, где третий месяц проходят акции протеста."Губернатор Кейт Браун сегодня обнародовала подробности единого плана правоохранительных органов по защите свободы слова и прекращению насилия и поджогов в Портленде. Полиция штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a> направит в Портленд сотрудников и ресурсы. Губернатор также просит офисы шерифов округов <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и Клакамас, а также департамент полиции города Грешем направить в полицейское управление Портленда персонал и ресурсы для поддержания мира и защиты свободы слова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.В сообщении говорится, что свою помощь Портленду также окажут окружная прокуратура и офис шерифа округа Малтном. Кроме того, федеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Федеральное бюро расследований выделят городу дополнительные ресурсы для помощи в расследовании преступлений.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на фоне беспорядков в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия демонстрантов. Впоследствии он заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где сейчас идут акции протеста против полицейской жестокости. По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Ранее протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города, после поджога были задержаны 19 человек.Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.
https://ria.ru/20200830/portlend-1576489468.html
https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков

10:17 31.08.2020
1775
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
Перейти в фотобанк
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе, где третий месяц проходят акции протеста.
"Губернатор Кейт Браун сегодня обнародовала подробности единого плана правоохранительных органов по защите свободы слова и прекращению насилия и поджогов в Портленде. Полиция штата Орегон направит в Портленд сотрудников и ресурсы. Губернатор также просит офисы шерифов округов Вашингтон и Клакамас, а также департамент полиции города Грешем направить в полицейское управление Портленда персонал и ресурсы для поддержания мира и защиты свободы слова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 14:10
Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
В сообщении говорится, что свою помощь Портленду также окажут окружная прокуратура и офис шерифа округа Малтном. Кроме того, федеральный прокурор США и Федеральное бюро расследований выделят городу дополнительные ресурсы для помощи в расследовании преступлений.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия демонстрантов. Впоследствии он заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".
В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где сейчас идут акции протеста против полицейской жестокости. По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Ранее протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города, после поджога были задержаны 19 человек.
Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
На месте стрельбы в Портленде, штат Орегон - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 09:43
При стрельбе в Портленде погиб человек
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
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