Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков
1775
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе, где третий месяц проходят акции протеста.
"Губернатор Кейт Браун сегодня обнародовала подробности единого плана правоохранительных органов по защите свободы слова и прекращению насилия и поджогов в Портленде. Полиция штата Орегон направит в Портленд сотрудников и ресурсы. Губернатор также просит офисы шерифов округов Вашингтон и Клакамас, а также департамент полиции города Грешем направить в полицейское управление Портленда персонал и ресурсы для поддержания мира и защиты свободы слова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
30 августа, 14:10Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
В сообщении говорится, что свою помощь Портленду также окажут окружная прокуратура и офис шерифа округа Малтном. Кроме того, федеральный прокурор США и Федеральное бюро расследований выделят городу дополнительные ресурсы для помощи в расследовании преступлений.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия демонстрантов. Впоследствии он заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".
В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где сейчас идут акции протеста против полицейской жестокости. По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Ранее протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города, после поджога были задержаны 19 человек.
Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
30 августа, 09:43При стрельбе в Портленде погиб человек