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Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города
Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в Москве 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:15
2020-08-31T15:15
татьяна позднякова
погода
день города москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков с температурой до 23 градусов."Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, фон температуры останется на уровне 19-24 градусов. И произойдет смена южного ветра на северный, северо-западный", - сообщила Позднякова.День города в Москве в 2020 году будут отмечать два дня, 5 и 6 сентября.
https://ria.ru/20200831/leto-1576524185.html
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татьяна позднякова, погода, день города москвы, москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города

15:15 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в Москве 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков с температурой до 23 градусов.
"Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, фон температуры останется на уровне 19-24 градусов. И произойдет смена южного ветра на северный, северо-западный", - сообщила Позднякова.
День города в Москве в 2020 году будут отмечать два дня, 5 и 6 сентября.
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