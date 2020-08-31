https://ria.ru/20200831/pogoda-1576534004.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города

Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в Москве 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:15

2020-08-31T15:15

2020-08-31T15:15

татьяна позднякова

погода

день города москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков с температурой до 23 градусов."Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, фон температуры останется на уровне 19-24 градусов. И произойдет смена южного ветра на северный, северо-западный", - сообщила Позднякова.День города в Москве в 2020 году будут отмечать два дня, 5 и 6 сентября.

https://ria.ru/20200831/leto-1576524185.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, день города москвы, москва