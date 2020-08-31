https://ria.ru/20200831/pogoda-1576533454.html
Ночь на 1 сентября в Москве может стать рекордно теплой
Ночь на вторник может стать рекордно теплой в Москве для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186202_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1f1645101f075959da87021e47046bb.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Ночь на вторник может стать рекордно теплой в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября", - сказала Позднякова.Она добавила, что ночью местами пройдет кратковременный дождь, может выпасть до 3 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186202_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ae8f21c6a39f426d60ac212fe23eccd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество