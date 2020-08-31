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Ночь на 1 сентября в Москве может стать рекордно теплой
Ночь на вторник может стать рекордно теплой в Москве для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
татьяна позднякова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Ночь на вторник может стать рекордно теплой в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября", - сказала Позднякова.Она добавила, что ночью местами пройдет кратковременный дождь, может выпасть до 3 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Ночь на 1 сентября в Москве может стать рекордно теплой

15:08 31.08.2020
262
© РИА Новости / Максим БлиновНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ночь на вторник может стать рекордно теплой в Москве для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября", - сказала Позднякова.
Она добавила, что ночью местами пройдет кратковременный дождь, может выпасть до 3 миллиметров осадков.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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