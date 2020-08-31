https://ria.ru/20200831/pogoda-1576533454.html

Ночь на 1 сентября в Москве может стать рекордно теплой

Ночь на вторник может стать рекордно теплой в Москве для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:08

2020-08-31T15:08

2020-08-31T15:08

татьяна позднякова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Ночь на вторник может стать рекордно теплой в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> для 1 сентября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября", - сказала Позднякова.Она добавила, что ночью местами пройдет кратковременный дождь, может выпасть до 3 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество