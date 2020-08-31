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В Подмосковье запустили спецпроект для трудных подростков "Старший брат"
В Московской области запустили спецпроект "Старший брат", который призван помочь детям из неблагополучных и многодетных семей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:53
2020-08-31T16:53
2020-08-31T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В Московской области запустили спецпроект "Старший брат", который призван помочь детям из неблагополучных и многодетных семей. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/starshij-brat-dlja-trudnyh-podrostkov-v-podmoskove-zapustili-detskij-spetsproekt/" target="_blank">"360"</a>.Координатор проекта Андрей Урусов рассказал, что в свое время не отличался хорошим поведением, поэтому двоюродный брат отдал его в спортивную секцию.После этого его жизнь быстро изменилась, а через несколько лет он решил основать проект, который помог бы таким же подросткам, каким когда-то был он и его сверстники.Участники проекта "Старший брат" занимаются с тренерами бесплатно. В рамках проекта трудных подростков по всему Подмосковью приучают к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Спортивные залы проекта предлагают ребятам наставничество в 35 муниципалитетах области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
В Московской области запустили спецпроект "Старший брат", который призван помочь детям из неблагополучных и многодетных семей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Координатор проекта Андрей Урусов рассказал, что в свое время не отличался хорошим поведением, поэтому двоюродный брат отдал его в спортивную секцию.
После этого его жизнь быстро изменилась, а через несколько лет он решил основать проект, который помог бы таким же подросткам, каким когда-то был он и его сверстники.
Участники проекта "Старший брат" занимаются с тренерами бесплатно. В рамках проекта трудных подростков по всему Подмосковью приучают к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Спортивные залы проекта предлагают ребятам наставничество в 35 муниципалитетах области.