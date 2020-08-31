https://ria.ru/20200831/platoshkin-1576535147.html
Мосгорсуд отказался освободить политолога Платошкина
Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до ноября политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:33
2020-08-31T15:33
2020-08-31T15:33
николай платошкин
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до ноября политолога и лидера движения "За новый социализм" <a href="http://ria.ru/person_nikolay-platoshkin/" target="_blank" data-auto="true">Николая Платошкина</a>, обвиняемого в склонении людей к массовым беспорядкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил без изменения решение о продлении обвиняемому Платошкину меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, просившей об освобождении политолога.В начале июня <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>. Победу одержал представитель <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.Виновным себя политолог не считает.
https://ria.ru/20200730/1575154642.html
https://ria.ru/20200604/1572473588.html
Козьма ПРУТКОВ.
Значит за всяких молоко...пьющих Жуковых Кремль беспокоится, а взрослого, уважаемого человека под арестом? На чьей стороне у нас власть, Навального тоже на самолётах за границу возят, кого таки поддерживает Кремль, и где настоящая оппозиция. а где продажные "и вашим, и нашим"агенты?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай платошкин, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, хабаровский край, происшествия