https://ria.ru/20200831/pevtsov-1576548089.html

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Певцова

Народный артист России Дмитрий Певцов продолжает лечение в больнице, сказал РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:30

2020-08-31T19:30

2020-08-31T20:09

культура

коммунарка (москва)

марк варшавер

ленком

москва

дмитрий певцов

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> продолжает лечение в больнице, сказал РИА Новости директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>.Ранее сообщалось, что театр Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Марка Захарова</a> "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк"."Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное", - сказал Варшавер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/akter-1576483900.html

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коммунарка (москва)

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунарка (москва), марк варшавер, ленком, москва, дмитрий певцов