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https://ria.ru/20200831/pevtsov-1576548089.html
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Певцова
Народный артист России Дмитрий Певцов продолжает лечение в больнице, сказал РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. РИА Новости, 31.08.2020
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культура
коммунарка (москва)
марк варшавер
ленком
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> продолжает лечение в больнице, сказал РИА Новости директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>.Ранее сообщалось, что театр Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Марка Захарова</a> "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк"."Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное", - сказал Варшавер.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/akter-1576483900.html
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коммунарка (москва), марк варшавер, ленком, москва, дмитрий певцов

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Певцова

19:30 31.08.2020 (обновлено: 20:09 31.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов продолжает лечение в больнице, сказал РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Ранее сообщалось, что театр Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
Сбор труппы театра Ленком
30 августа, 09:33
"Каждому бы так болеть". Певцов рассказал о самочувствии в больнице
"Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное", - сказал Варшавер.
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КультураКоммунарка (Москва)Марк ВаршаверЛенкомМоскваДмитрий Певцов
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