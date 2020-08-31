https://ria.ru/20200831/pereobuchenie-1576527651.html

Переподготовку работников в Ленобласти оплатят за счет регбюджета

Власти Ленинградской области профинансируют переобучение и повышение квалификации специалистов, желающих сменить текущую работу, либо трудоустроиться на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:51

2020-08-31T13:51

2020-08-31T13:51

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости</strong>. Власти Ленинградской области профинансируют переобучение и повышение квалификации специалистов, желающих сменить текущую работу, либо трудоустроиться на открываемые в области новые предприятия, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> в ходе обсуждения на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.По его словам, в настоящее время в регионе проводится опережающее обучение для восстановления докризисного уровня занятости.Он отметил, что в настоящий момент областные власти особо активно работают в таком формате с предприятиями, которые готовятся к запуску в Кингисеппском и Волховском районе Ленинградской области.Кроме того, в регионе активно развивается работа по организации общественных работ. В настоящий момент в Ленобласти насчитывается свыше 800 человек, которые трудоустроены таким образом.

https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко