https://ria.ru/20200831/pereobuchenie-1576527651.html
Переподготовку работников в Ленобласти оплатят за счет регбюджета
Власти Ленинградской области профинансируют переобучение и повышение квалификации специалистов, желающих сменить текущую работу, либо трудоустроиться на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:51
2020-08-31T13:51
2020-08-31T13:51
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости</strong>. Власти Ленинградской области профинансируют переобучение и повышение квалификации специалистов, желающих сменить текущую работу, либо трудоустроиться на открываемые в области новые предприятия, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> в ходе обсуждения на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.По его словам, в настоящее время в регионе проводится опережающее обучение для восстановления докризисного уровня занятости.Он отметил, что в настоящий момент областные власти особо активно работают в таком формате с предприятиями, которые готовятся к запуску в Кингисеппском и Волховском районе Ленинградской области.Кроме того, в регионе активно развивается работа по организации общественных работ. В настоящий момент в Ленобласти насчитывается свыше 800 человек, которые трудоустроены таким образом.
https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости
. Власти Ленинградской области профинансируют переобучение и повышение квалификации специалистов, желающих сменить текущую работу, либо трудоустроиться на открываемые в области новые предприятия, сообщил глава региона Александр Дрозденко
в ходе обсуждения на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.
По его словам, в настоящее время в регионе проводится опережающее обучение для восстановления докризисного уровня занятости.
"Мы получаем заявки от работодателей на год-два-три вперед, где будут открываться новые предприятия, новые рабочие места. И предлагаем тем, кто временно не работает, либо тем, кто работает, но его не устраивает текущая работа, пройти за счет бюджета Ленинградской области переобучение с возможностью трудоустройства на открываемых предприятиях", - пояснил Дрозденко.
Он отметил, что в настоящий момент областные власти особо активно работают в таком формате с предприятиями, которые готовятся к запуску в Кингисеппском и Волховском районе Ленинградской области.
Кроме того, в регионе активно развивается работа по организации общественных работ. В настоящий момент в Ленобласти насчитывается свыше 800 человек, которые трудоустроены таким образом.
"Сейчас еще 874 человека будут временно трудоустроены на общественные работы. Этот принцип хотим сохранить и в будущем. Общественная работа – это более серьезная форма, которая дает возможность гарантированно получать человеку два МРОТ и при этом работать, а не "отсиживаться в окопах", - сказал Дрозденко.