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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:46
2020-08-31T23:36
россия
национальный центр управления обороной рф
балтийское море
су-27
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Российские военные обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух подняли дежурный <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> сил ПВО Балтийского флота.Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a>, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a> и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>.После того как они изменили курс и отвернули от границы, Су-27 благополучно вернулся на базу.Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html
Зачем нам это сообщают? Показывают, что армия не дремлет и граница на замке? Это рутинная, каждодневная работа. Не сообщают же в новостях сколько раз выезжали пожарные или скорая на вызова, а у них работа не менее опасная и важная.
53
Несколько надоели эти "перехваты". Один четверых. Бла Бла бла
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россия
балтийское море
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, в мире

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

18:46 31.08.2020 (обновлено: 23:36 31.08.2020)
33747
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.
Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.
После того как они изменили курс и отвернули от границы, Су-27 благополучно вернулся на базу.
Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 13:35
Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем
2741237620
Обсудить 9
РоссияНациональный центр управления обороной РФБалтийское мореСу-27В мире
Популярные комментарии
Зачем нам это сообщают? Показывают, что армия не дремлет и граница на замке? Это рутинная, каждодневная работа. Не сообщают же в новостях сколько раз выезжали пожарные или скорая на вызова, а у них работа не менее опасная и важная.
31 августа, 19:16
Серый Wolf
20101031
Несколько надоели эти "перехваты". Один четверых. Бла Бла бла
31 августа, 19:59
ppiligrimwl
12311132
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