https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576546234.html

Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:46

2020-08-31T18:46

2020-08-31T23:36

россия

национальный центр управления обороной рф

балтийское море

су-27

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Российские военные обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы, в воздух подняли дежурный <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> сил ПВО Балтийского флота.Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a>, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a> и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>.После того как они изменили курс и отвернули от границы, Су-27 благополучно вернулся на базу.Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

Серый Wolf Зачем нам это сообщают? Показывают, что армия не дремлет и граница на замке? Это рутинная, каждодневная работа. Не сообщают же в новостях сколько раз выезжали пожарные или скорая на вызова, а у них работа не менее опасная и важная. 53

piligrimwl Несколько надоели эти "перехваты". Один четверых. Бла Бла бла 50

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россия

балтийское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, в мире