https://ria.ru/20200831/peregovory-1576526574.html

Экс-глава протокола раскрыл детали переговоров президентов

Звонки первых лиц государств друг другу заранее согласовываются, на месте всегда присутствует переводчик, помощник, поэтому пропустить его невозможно, такого не РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:39

2020-08-31T13:39

2020-08-31T13:47

россия

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Звонки первых лиц государств друг другу заранее согласовываются, на месте всегда присутствует переводчик, помощник, поэтому пропустить его невозможно, такого не может быть, рассказал РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о том, что несколько лет назад американский президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> "пропустил" звонок от российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и был этим очень недоволен. Представитель Кремля <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что "технически невозможно пропустить звонок".По его словам, всегда "идет согласование звонка, должен сидеть переводчик на своем месте"."Это не просто – позвонил и снял трубку, а нет Трампа - и положили трубку. Такого не бывает. Идет звонок – помощник всегда на месте", - отметил он.Шевченко добавил, что за всю его работу таких случаев никогда не было.По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".

https://ria.ru/20200818/1575916404.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире