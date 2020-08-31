Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/peregovory-1576526574.html
Экс-глава протокола раскрыл детали переговоров президентов
Звонки первых лиц государств друг другу заранее согласовываются, на месте всегда присутствует переводчик, помощник, поэтому пропустить его невозможно, такого не РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:39
2020-08-31T13:47
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Звонки первых лиц государств друг другу заранее согласовываются, на месте всегда присутствует переводчик, помощник, поэтому пропустить его невозможно, такого не может быть, рассказал РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о том, что несколько лет назад американский президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> "пропустил" звонок от российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и был этим очень недоволен. Представитель Кремля <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что "технически невозможно пропустить звонок".По его словам, всегда "идет согласование звонка, должен сидеть переводчик на своем месте"."Это не просто – позвонил и снял трубку, а нет Трампа - и положили трубку. Такого не бывает. Идет звонок – помощник всегда на месте", - отметил он.Шевченко добавил, что за всю его работу таких случаев никогда не было.По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b18cf4751de4f4d50c89157760429d44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Экс-глава протокола раскрыл детали переговоров президентов

13:39 31.08.2020 (обновлено: 13:47 31.08.2020)
2103
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Звонки первых лиц государств друг другу заранее согласовываются, на месте всегда присутствует переводчик, помощник, поэтому пропустить его невозможно, такого не может быть, рассказал РИА Новости экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о том, что несколько лет назад американский президент Дональд Трамп "пропустил" звонок от российского лидера Владимира Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "технически невозможно пропустить звонок".

"Это ерунда, такого быть не может, что идет звонок и какой-то помощник пропустил или не доложил. Я себе этого не представляю вообще, этого не может быть. Он (Трамп) или не был готов и потом свалил на помощников", - сказал Шевченко.

По его словам, всегда "идет согласование звонка, должен сидеть переводчик на своем месте".
"Это не просто – позвонил и снял трубку, а нет Трампа - и положили трубку. Такого не бывает. Идет звонок – помощник всегда на месте", - отметил он.
Шевченко добавил, что за всю его работу таких случаев никогда не было.
По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
Президент США Дональд Трамп
18 августа, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
11152024
Обсудить 1
РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
Рекомендуем
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Помощник президента России Максим Орешкин
Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния