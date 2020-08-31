https://ria.ru/20200831/otdykh-1576544721.html

В подмосковных лагерях отдохнули более ста тысяч детей

Свыше 100 тысяч детей Московской области отдохнули в загородных лагерях и санаториях региона с начала лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:21

2020-08-31T18:21

2020-08-31T18:31

социальный навигатор

детские вопросы

новости подмосковья

ирина фаевская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/107445/69/1074456970_0:288:5520:3393_1400x0_80_0_0_92125113ad1787cc72c1beb13ef02d8f.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. </strong>Свыше 100 тысяч детей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> отдохнули в загородных лагерях и санаториях региона с начала лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.В Московской области проживает порядка 684 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых 86 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Из-за пандемии коронавирусной инфекции летняя оздоровительная компания в этом году началась с 15 июля и состояла всего из двух смен."В этом году в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отдых был организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>", - приводятся главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Irina_Faevskaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Фаевской</a>.Согласно данным пресс-службы в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортных организациях отдохнули 27 903 ребенка; в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 19 306 детей; в лагерях труда и отдыха – 1 352 ребенка. Около 50 000 детей были охвачены иными формами отдыха, в том числе малозатратными.

https://ria.ru/20200811/1575635047.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, ирина фаевская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)