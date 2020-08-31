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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/otdykh-1576544721.html
В подмосковных лагерях отдохнули более ста тысяч детей
Свыше 100 тысяч детей Московской области отдохнули в загородных лагерях и санаториях региона с начала лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:21
2020-08-31T18:31
социальный навигатор
детские вопросы
новости подмосковья
ирина фаевская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. </strong>Свыше 100 тысяч детей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> отдохнули в загородных лагерях и санаториях региона с начала лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.В Московской области проживает порядка 684 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых 86 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Из-за пандемии коронавирусной инфекции летняя оздоровительная компания в этом году началась с 15 июля и состояла всего из двух смен."В этом году в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отдых был организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>", - приводятся главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Irina_Faevskaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Фаевской</a>.Согласно данным пресс-службы в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортных организациях отдохнули 27 903 ребенка; в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 19 306 детей; в лагерях труда и отдыха – 1 352 ребенка. Около 50 000 детей были охвачены иными формами отдыха, в том числе малозатратными.
https://ria.ru/20200811/1575635047.html
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социальный навигатор, детские вопросы, ирина фаевская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)

В подмосковных лагерях отдохнули более ста тысяч детей

18:21 31.08.2020 (обновлено: 18:31 31.08.2020)
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© Фото : Николай ГалкинЛетний спортивный лагерь для детей с инвалидностью и без в Подмосковье
Летний спортивный лагерь для детей с инвалидностью и без в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : Николай Галкин
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 100 тысяч детей Московской области отдохнули в загородных лагерях и санаториях региона с начала лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
В Московской области проживает порядка 684 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых 86 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Из-за пандемии коронавирусной инфекции летняя оздоровительная компания в этом году началась с 15 июля и состояла всего из двух смен.
"В этом году в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отдых был организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора", - приводятся главы ведомства Ирины Фаевской.
Согласно данным пресс-службы в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортных организациях отдохнули 27 903 ребенка; в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 19 306 детей; в лагерях труда и отдыха – 1 352 ребенка. Около 50 000 детей были охвачены иными формами отдыха, в том числе малозатратными.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 12:52Распространение нового коронавируса
Попова заявила об отсутствии случаев коронавируса в детских лагерях
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Новости ПодмосковьяСоциальный навигаторДетские вопросыИрина ФаевскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
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