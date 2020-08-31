https://ria.ru/20200831/osobnyak-1576544583.html

В России выставили на продажу особняк за пять рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу доходный дом Сариевых — архитектурный памятник ХХ века. Согласно материалам на сайте горадминистрации, продавать здание... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:19

2020-08-31T18:19

2020-08-31T18:19

культура

россия

новости - недвижимость

ростов-на-дону

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> выставили на продажу доходный дом Сариевых — архитектурный памятник ХХ века. Согласно <a href="https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/fi/action/torgi/585-d-ot-30-09-2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">материалам</a> на сайте горадминистрации, продавать здание будут с торгов, начальная цена составляет всего пять рублей.Доходный дом является объектом культурного наследия, его нельзя сносить. Покупатель особняка будет обязан обследовать несущие конструкции, подготовить документацию по его реставрации, а также отремонтировать объект до 17 мая 2024 года. Всего на торги выставлено пять лотов, каждый из которых является частью дома. Конкурс пройдет 30 сентября 2020 года.Здание было построено по проекту Андрея Нидермейера в 1902 году. Ранее доходный дом Сариевых уже выставляли на торги, но тогда его так и не отреставрировали. Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

https://ria.ru/20200721/1574615875.html

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ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, новости - недвижимость, ростов-на-дону