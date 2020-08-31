https://ria.ru/20200831/oreshkin-1576531289.html
Орешкин: экстренный характер действий по поддержке экономики завершается
Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
максим орешкин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_0:0:2941:1655_1400x0_80_0_0_8b1bafba477bc2d0028c0212131f9b1b.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача - плавного восстановления экономики", - сказал он.По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики."Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", - добавил Орешкин.
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526087.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_6c178c97f71622f2c733b5434b8bc8ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим орешкин, экономика
СОЛНЕЧНОГОРСК, 31 авг - РИА Новости.
Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник президента России Максим Орешкин
.
"Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача - плавного восстановления экономики", - сказал он.
По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики.
"Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", - добавил Орешкин.