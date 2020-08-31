https://ria.ru/20200831/oreshkin-1576531289.html

Орешкин: экстренный характер действий по поддержке экономики завершается

Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:08

2020-08-31T15:08

2020-08-31T15:08

максим орешкин

экономика

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача - плавного восстановления экономики", - сказал он.По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики."Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", - добавил Орешкин.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим орешкин, экономика