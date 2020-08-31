Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/oreshkin-1576531289.html
Орешкин: экстренный характер действий по поддержке экономики завершается
Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
максим орешкин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_0:0:2941:1655_1400x0_80_0_0_8b1bafba477bc2d0028c0212131f9b1b.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача - плавного восстановления экономики", - сказал он.По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики."Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", - добавил Орешкин.
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526087.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_6c178c97f71622f2c733b5434b8bc8ae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим орешкин, экономика

Орешкин: экстренный характер действий по поддержке экономики завершается

15:08 31.08.2020
279
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Максим Орешкин . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления, сообщил журналистам помощник президента России Максим Орешкин.
"Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача - плавного восстановления экономики", - сказал он.
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:33
Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира
По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики.
"Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", - добавил Орешкин.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
260003
Обсудить 0
Максим ОрешкинЭкономика
Рекомендуем
Небоскребы делового центра Москва-сити
Ночь на 1 сентября в Москве может стать рекордно теплой
Южный Судан
В Южном Судане правительство и повстанцы парафировали соглашение о мире
Петрушка и укроп на кухонном столе
Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний
Более 70 родственников жертв крушения MH17 намерены выступить в суде
Российские рубли
Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил ввести новые обязанности для владельцев затонувших судов
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
Витольд Фокин
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
Московский Кремль
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Цветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Максим Орешкин
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния