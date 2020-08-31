https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T01:41

2020-08-31T01:41

2020-08-31T02:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно."С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", — пояснил он.Латышенок также заявил, что радикально настроены против Лукашенко около 20-30 процентов населения. По его словам, раньше эта цифра была меньше, но "теперь людей подогрели"."У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство", — сказал чиновник.В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко – Дворец независимости. Правоохранители провели ряд задержаний в центре Минска. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.Лукашенко у Дворца независимостиПрезидента Белоруссии сфотографировали у резиденции главы государства с автоматом в руках.Снимок прислала РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" позже уточнил обстоятельства съемки."Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", — говорится в сообщении.Тайники с кольямиБелорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский."Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций", - заявил он в эфире телеканала ОНТ.Не сделать "новую Украину"Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> и Россия противостоят друг другу в Белоруссии."Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям", - написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le Journal du Dimanche. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. "Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ", - полагает Боррель.Ситуация в БелоруссииМассовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что первое место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.Впоследствии разгонять митинги силой перестали.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576497803.html

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https://ria.ru/20200830/protesty-1576497050.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире