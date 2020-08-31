https://ria.ru/20200831/okhota-1576548387.html

В России изменились правила охоты

Минюст зарегистрировал новые правила охоты в РФ, подготовленные Минприроды, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:38

2020-08-31T19:38

2020-08-31T19:38

всемирный фонд дикой природы

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Минюст зарегистрировал новые правила охоты в РФ, подготовленные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России."​Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", - говорится в сообщении.​Также введен запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов.​"Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием."Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. Минприроды России, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг практики применения действия настоящих правил", - отмечает ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564215851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество