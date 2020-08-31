https://ria.ru/20200831/okhota-1576548387.html
В России изменились правила охоты
Минюст зарегистрировал новые правила охоты в РФ, подготовленные Минприроды, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:38
2020-08-31T19:38
2020-08-31T19:38
всемирный фонд дикой природы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Минюст зарегистрировал новые правила охоты в РФ, подготовленные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России."Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", - говорится в сообщении.Также введен запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов."Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием."Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. Минприроды России, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг практики применения действия настоящих правил", - отмечает ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564215851.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Минюст зарегистрировал новые правила охоты в РФ, подготовленные Минприроды
, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.
"Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", - говорится в сообщении.
Также введен запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов.
"Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (WWF
) России", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием.
"Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. Минприроды России, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг практики применения действия настоящих правил", - отмечает ведомство.