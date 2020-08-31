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https://ria.ru/20200831/obmudsmen-1576505452.html
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T07:05
2020-08-31T13:00
ольга ярославская
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.Пятилетняя девочка с момента рождения в 2014 году жила в столичном Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", поскольку мать считала ребенка неизлечимо больным. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки, в марте после медобследования девочку выписали, но родители ее так и не забрали.Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и не брала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.В феврале 2020 года Пресненский суд столицы удовлетворил иск органов опеки и ограничил родителей в правах, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от доходов. Мать ребенка подала апелляцию.В апреле уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью.
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ольга ярославская, москва, общество

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

07:05 31.08.2020 (обновлено: 13:00 31.08.2020)
24297
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта", — рассказала омбудсмен.

Пятилетняя девочка с момента рождения в 2014 году жила в столичном Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", поскольку мать считала ребенка неизлечимо больным. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки, в марте после медобследования девочку выписали, но родители ее так и не забрали.
Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и не брала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В феврале 2020 года Пресненский суд столицы удовлетворил иск органов опеки и ограничил родителей в правах, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от доходов. Мать ребенка подала апелляцию.
В апреле уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью.
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Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
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