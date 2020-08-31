https://ria.ru/20200831/obmudsmen-1576505452.html

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T07:05

2020-08-31T07:05

2020-08-31T13:00

ольга ярославская

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.Пятилетняя девочка с момента рождения в 2014 году жила в столичном Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", поскольку мать считала ребенка неизлечимо больным. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки, в марте после медобследования девочку выписали, но родители ее так и не забрали.Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и не брала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.В феврале 2020 года Пресненский суд столицы удовлетворил иск органов опеки и ограничил родителей в правах, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от доходов. Мать ребенка подала апелляцию.В апреле уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью.

https://ria.ru/20200730/1575156912.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, общество