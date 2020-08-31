https://ria.ru/20200831/obmudsmen-1576505452.html
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T07:05
2020-08-31T07:05
2020-08-31T13:00
ольга ярославская
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Девочка, прожившая пять лет в клинике, обрела счастье в новой семье, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.Пятилетняя девочка с момента рождения в 2014 году жила в столичном Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", поскольку мать считала ребенка неизлечимо больным. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки, в марте после медобследования девочку выписали, но родители ее так и не забрали.Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и не брала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.В феврале 2020 года Пресненский суд столицы удовлетворил иск органов опеки и ограничил родителей в правах, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от доходов. Мать ребенка подала апелляцию.В апреле уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью.
https://ria.ru/20200730/1575156912.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, общество