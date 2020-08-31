Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа. Ранее на слушаниях адвокат заявила, что иски родственников жертв авиакатастрофы будут поданы в суд в Нидерландах к февралю 2021 года.
"Важно, чтобы эти иски рассматривались в рамках этого дела. Во-первых, это важно с нематериальной стороны - необходимо принять во внимание боль и страдания родственников. Важно убедиться в том, что преступление и назначение компенсационного наказания рассматриваются в рамках одного уголовного процесса. Кроме того, в уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, существует мера безотлагательного решения по выплатам компенсаций и аванса. Это то, чего мы не можем достичь с помощью гражданского судопроизводства", - объяснила адвокат.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.