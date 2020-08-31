Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576530294.html
Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17
Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:26
2020-08-31T14:26
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339966_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_0cfd85073235d7c4cd6718210688e197.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> 31 августа. Ранее на слушаниях адвокат заявила, что иски родственников жертв авиакатастрофы будут поданы в суд в Нидерландах к февралю 2021 года."Важно, чтобы эти иски рассматривались в рамках этого дела. Во-первых, это важно с нематериальной стороны - необходимо принять во внимание боль и страдания родственников. Важно убедиться в том, что преступление и назначение компенсационного наказания рассматриваются в рамках одного уголовного процесса. Кроме того, в уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, существует мера безотлагательного решения по выплатам компенсаций и аванса. Это то, чего мы не можем достичь с помощью гражданского судопроизводства", - объяснила адвокат.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200831/krushenie-1576528360.html
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576523947.html
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576519791.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339966_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_c2df212537b803c991201f7294b4e72a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире

Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

14:26 31.08.2020
1123
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа. Ранее на слушаниях адвокат заявила, что иски родственников жертв авиакатастрофы будут поданы в суд в Нидерландах к февралю 2021 года.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:59
Адвокат рассказала о подготовке исков родственников жертв крушения MH17
"Важно, чтобы эти иски рассматривались в рамках этого дела. Во-первых, это важно с нематериальной стороны - необходимо принять во внимание боль и страдания родственников. Важно убедиться в том, что преступление и назначение компенсационного наказания рассматриваются в рамках одного уголовного процесса. Кроме того, в уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, существует мера безотлагательного решения по выплатам компенсаций и аванса. Это то, чего мы не можем достичь с помощью гражданского судопроизводства", - объяснила адвокат.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:05
Защита по делу MH17 попросила данные показаний экс-конструктора "Сухого"
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 12:06
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
2422414
Обсудить 0
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Защита по делу MH17 попросила данные показаний экс-конструктора "Сухого"
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Адвокат рассказала о подготовке исков родственников жертв крушения MH17
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Блогер Егор Жуков
В Еврокомиссии пожелали Егору Жукову скорейшего выздоровления
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний
Более 70 родственников жертв крушения MH17 намерены выступить в суде
Витольд Фокин
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эстония запретила Лукашенко въезд в страну
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Роспотребнадзор оценил опасность мутации коронавируса в Индонезии
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния