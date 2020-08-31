Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576523947.html
Защита по делу MH17 попросила данные показаний экс-конструктора "Сухого"
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова попросила прокуратуру Нидерландов предоставить больше информации по показаниям,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:05
2020-08-31T13:05
вадим лукашевич
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
москва
курск
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1400x0_80_0_0_e97552777ee3863227c72407217dfb22.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова попросила прокуратуру <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> предоставить больше информации по показаниям, которые намерен дать незасекреченный свидетель, бывший конструктор "Сухого" <a href="http://ria.ru/person_vadim-lukashevich-/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Лукашевич</a>, сообщила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на слушаниях в понедельник.Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа."Как сообщили СМИ, Лукашевич посетит Нидерланды по приглашению Совместной следственной группы (ССГ) и его допросят по делу, но он не мог делать заявлений об этом. Мы попросили прокуратуру (предоставить) больше информации и мы также запросили ряд документов", - сказала адвокат.Независимого военного эксперта из России, бывшего конструктора ОКБ Сухого Вадима Лукашевича в Нидерландах называют свидетелем обвинения на суде по авиакатастрофе MH17.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576519791.html
https://ria.ru/20200723/1574812439.html
1
москва
курск
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_54:0:2783:2047_1400x0_80_0_0_5578f559f41d5c107d23f92dfe71f4ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим лукашевич , mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, курск, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 попросила данные показаний экс-конструктора "Сухого"

13:05 31.08.2020
2981
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова попросила прокуратуру Нидерландов предоставить больше информации по показаниям, которые намерен дать незасекреченный свидетель, бывший конструктор "Сухого" Вадим Лукашевич, сообщила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на слушаниях в понедельник.
Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа.
"Как сообщили СМИ, Лукашевич посетит Нидерланды по приглашению Совместной следственной группы (ССГ) и его допросят по делу, но он не мог делать заявлений об этом. Мы попросили прокуратуру (предоставить) больше информации и мы также запросили ряд документов", - сказала адвокат.
Независимого военного эксперта из России, бывшего конструктора ОКБ Сухого Вадима Лукашевича в Нидерландах называют свидетелем обвинения на суде по авиакатастрофе MH17.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:06
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
23 июля, 17:33
Россия настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
2774101
Обсудить 1
Вадим ЛукашевичMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваКурскНидерландыВ мире
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Адвокат рассказала о подготовке исков родственников жертв крушения MH17
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ рассказали, зачем проведут заседание с участием Тихановской
Новая Земля
Экспедиция Северного флота обнаружила новый пролив в Арктике
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
По делу MH17 начали проводить дополнительные расследования
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний
Более 70 родственников жертв крушения MH17 намерены выступить в суде
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Участник одиночного пикета у здания Пресненского суда города Москвы
Сторонники Ефремова хотят написать письмо в Голливуд
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния