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https://ria.ru/20200831/natsproekt-1576503105.html
Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
Счетная палата проверила исполнение в 2019 году бюджета в сфере науки и высшего образования и отметила проблемы и риски по реализации нацпроекта "Наука",... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:35
2020-08-31T00:35
россия
счетная палата рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетная палата</a> проверила исполнение в 2019 году бюджета в сфере науки и высшего образования и отметила проблемы и риски по реализации нацпроекта "Наука", говорится в сообщении контрольного ведомства.В частности, Счетная палата проверила, как исполняли бюджет Минобрнауки, Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Указывается, что проблемной зоной для министерства в 2019 году стала федеральная адресная инвестиционная программа: она исполнена всего на 25,5%.В то же время по реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" Счетная палата отметила высокое кассовое исполнение – 98,5%. Кроме того, ведомство указало на положительные итоги реализации нацпроекта "Наука". "Например, определены 5 пилотных НОЦ, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса "мегасайенс", - говорится в сообщении.В числе проблем и рисков реализации этого национального проекта Счетная палата отметила, в частности, недостаточный объем финансирования и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. "Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых", - перечислило контрольное ведомство.Общими почти для всех проверенных объектов стали нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью. Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в академии на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества при том, что сделать это надо было до 1 апреля 2017 года. По данному факту Счетная палата подготовила письмо в правительство.Не обошлось без нарушений и в сфере закупок. РАН, к примеру, не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников академии в ряде случаев превышала установленную норму в 2-4 раза.
https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html
https://ria.ru/20200708/1574051874.html
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россия, счетная палата рф, экономика

Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"

00:35 31.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Счетная палата проверила исполнение в 2019 году бюджета в сфере науки и высшего образования и отметила проблемы и риски по реализации нацпроекта "Наука", говорится в сообщении контрольного ведомства.
В частности, Счетная палата проверила, как исполняли бюджет Минобрнауки, Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Указывается, что проблемной зоной для министерства в 2019 году стала федеральная адресная инвестиционная программа: она исполнена всего на 25,5%.
В то же время по реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" Счетная палата отметила высокое кассовое исполнение – 98,5%. Кроме того, ведомство указало на положительные итоги реализации нацпроекта "Наука". "Например, определены 5 пилотных НОЦ, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса "мегасайенс", - говорится в сообщении.
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В числе проблем и рисков реализации этого национального проекта Счетная палата отметила, в частности, недостаточный объем финансирования и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. "Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых", - перечислило контрольное ведомство.
Общими почти для всех проверенных объектов стали нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью. Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в академии на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества при том, что сделать это надо было до 1 апреля 2017 года. По данному факту Счетная палата подготовила письмо в правительство.
Не обошлось без нарушений и в сфере закупок. РАН, к примеру, не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников академии в ряде случаев превышала установленную норму в 2-4 раза.
Москва
8 июля, 12:43
Программу по атомной науке и технологиям будут выполнять как нацпроект
201025
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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