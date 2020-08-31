https://ria.ru/20200831/musor-1576536105.html

Воробьев поручил проконтролировать графики вывоза мусора в Подмосковье

РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:56

2020-08-31T15:56

2020-08-31T15:56

новости подмосковья

telegram (приложение)

андрей воробьев

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил руководителям муниципалитетов проконтролировать графики своевременного вывоза мусора, сообщает <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал главы региона."Работа по приведению в порядок дворовых территорий и своевременному вывозу мусора не должна останавливаться ни на минуту", - говорится в сообщении Кроме этого, Воробьев поручил главам муниципалитетов сделать упор на контроль работы управляющий организаций.

https://ria.ru/20200618/1573128599.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), андрей воробьев