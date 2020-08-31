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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/musor-1576536105.html
Воробьев поручил проконтролировать графики вывоза мусора в Подмосковье
РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:56
2020-08-31T15:56
новости подмосковья
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андрей воробьев
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил руководителям муниципалитетов проконтролировать графики своевременного вывоза мусора, сообщает <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал главы региона."Работа по приведению в порядок дворовых территорий и своевременному вывозу мусора не должна останавливаться ни на минуту", - говорится в сообщении Кроме этого, Воробьев поручил главам муниципалитетов сделать упор на контроль работы управляющий организаций.
https://ria.ru/20200618/1573128599.html
РИА Новости
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telegram (приложение), андрей воробьев

Воробьев поручил проконтролировать графики вывоза мусора в Подмосковье

15:56 31.08.2020
32
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке отходов в Подмосковье
Предприятие по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил руководителям муниципалитетов проконтролировать графики своевременного вывоза мусора, сообщает Telegram-канал главы региона.
"Работа по приведению в порядок дворовых территорий и своевременному вывозу мусора не должна останавливаться ни на минуту", - говорится в сообщении
Кроме этого, Воробьев поручил главам муниципалитетов сделать упор на контроль работы управляющий организаций.
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Новости ПодмосковьяTelegram (приложение)Андрей Воробьев
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