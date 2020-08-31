https://ria.ru/20200831/moskva-1576539128.html

В Москве подросток выстрелил в сверстника

Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:44

2020-08-31T16:44

2020-08-31T16:44

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошел 29 августа", - сказал собеседник агентства.По его словам, во дворе на улице маршала Голованова в ходе конфликта между несовершеннолетними один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.Пострадавший был госпитализирован.

https://ria.ru/20200819/1575974642.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия