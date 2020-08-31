https://ria.ru/20200831/moskva-1576539128.html
В Москве подросток выстрелил в сверстника
Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:44
2020-08-31T16:44
2020-08-31T16:44
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошел 29 августа", - сказал собеседник агентства.По его словам, во дворе на улице маршала Голованова в ходе конфликта между несовершеннолетними один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.Пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20200819/1575974642.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошел 29 августа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во дворе на улице маршала Голованова в ходе конфликта между несовершеннолетними один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.
Пострадавший был госпитализирован.