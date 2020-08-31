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В Москве подросток выстрелил в сверстника
Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:44
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошел 29 августа", - сказал собеседник агентства.По его словам, во дворе на улице маршала Голованова в ходе конфликта между несовершеннолетними один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.Пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20200819/1575974642.html
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москва, происшествия

В Москве подросток выстрелил в сверстника

16:44 31.08.2020
10179
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ссоры между подростками, в ходе которой одного из них подстрелили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошел 29 августа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во дворе на улице маршала Голованова в ходе конфликта между несовершеннолетними один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.
Пострадавший был госпитализирован.
Росгвардия
19 августа, 11:49
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43365313
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