https://ria.ru/20200831/missuri-1576520587.html

В Сент-Луисе умер раненный в голову полицейский

Один из двух темнокожих полицейских, раненных в результате стрельбы злоумышленника в городе Сент-Луис (штат Миссури), скончался, сообщил в понедельник... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:20

2020-08-31T12:20

2020-08-31T12:20

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

сент-луис

миссури

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/102081/70/1020817043_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_5f656a933a8b20e7b82b043c671c2ec2.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Один из двух темнокожих полицейских, раненных в результате стрельбы злоумышленника в городе <a href="http://ria.ru/location_Saint_Louis/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Луис</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofMissouri/" target="_blank" data-auto="true">Миссури</a>), скончался, сообщил в понедельник департамент полиции города."С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш тяжело раненный офицер скончался. Мы не можем выразить, насколько мы ценим персонал больницы, который беспрерывно лечил обоих наших офицеров от полученных травм. Офицер Тамаррис Л. Боханнон посвятил более трех с половиной лет службе гражданам города Сент-Луис. Нам будет очень его не хватать", - говорится в заявлении полиции в <a href="https://twitter.com/slmpd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает полиция, стрельба произошла в ночь на воскресенье неподалеку от парка Тауэр Гроув. В результате стрельбы были ранены двое темнокожих полицейских полиции Сент-Луиса. Оба были доставлены в больницу. Один из них, 29-летний Тамаррис Боханнон получил ранение в голову и находился в критическом состоянии.Стрелком оказался 43-летный белый мужчина, после стрельбы по полицейским он забаррикадировался в здании. Только спустя почти 12 часов противостояния полиции удалось задержать злоумышленника. Полиция ведет расследование инцидента.

https://ria.ru/20200721/1574677533.html

1

сент-луис

миссури

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сент-луис, миссури, в мире