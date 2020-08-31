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В Сент-Луисе умер раненный в голову полицейский
Один из двух темнокожих полицейских, раненных в результате стрельбы злоумышленника в городе Сент-Луис (штат Миссури), скончался, сообщил в понедельник... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:20
2020-08-31T12:20
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сент-луис
миссури
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Один из двух темнокожих полицейских, раненных в результате стрельбы злоумышленника в городе <a href="http://ria.ru/location_Saint_Louis/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Луис</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofMissouri/" target="_blank" data-auto="true">Миссури</a>), скончался, сообщил в понедельник департамент полиции города."С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш тяжело раненный офицер скончался. Мы не можем выразить, насколько мы ценим персонал больницы, который беспрерывно лечил обоих наших офицеров от полученных травм. Офицер Тамаррис Л. Боханнон посвятил более трех с половиной лет службе гражданам города Сент-Луис. Нам будет очень его не хватать", - говорится в заявлении полиции в <a href="https://twitter.com/slmpd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает полиция, стрельба произошла в ночь на воскресенье неподалеку от парка Тауэр Гроув. В результате стрельбы были ранены двое темнокожих полицейских полиции Сент-Луиса. Оба были доставлены в больницу. Один из них, 29-летний Тамаррис Боханнон получил ранение в голову и находился в критическом состоянии.Стрелком оказался 43-летный белый мужчина, после стрельбы по полицейским он забаррикадировался в здании. Только спустя почти 12 часов противостояния полиции удалось задержать злоумышленника. Полиция ведет расследование инцидента.
https://ria.ru/20200721/1574677533.html
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сент-луис, миссури, в мире

В Сент-Луисе умер раненный в голову полицейский

12:20 31.08.2020
474
© AP Photo / Charlie RiedelБеспорядки в городе Фергюсон, США
Беспорядки в городе Фергюсон, США
© AP Photo / Charlie Riedel
Беспорядки в городе Фергюсон, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Один из двух темнокожих полицейских, раненных в результате стрельбы злоумышленника в городе Сент-Луис (штат Миссури), скончался, сообщил в понедельник департамент полиции города.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш тяжело раненный офицер скончался. Мы не можем выразить, насколько мы ценим персонал больницы, который беспрерывно лечил обоих наших офицеров от полученных травм. Офицер Тамаррис Л. Боханнон посвятил более трех с половиной лет службе гражданам города Сент-Луис. Нам будет очень его не хватать", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Как сообщает полиция, стрельба произошла в ночь на воскресенье неподалеку от парка Тауэр Гроув. В результате стрельбы были ранены двое темнокожих полицейских полиции Сент-Луиса. Оба были доставлены в больницу. Один из них, 29-летний Тамаррис Боханнон получил ранение в голову и находился в критическом состоянии.
Стрелком оказался 43-летный белый мужчина, после стрельбы по полицейским он забаррикадировался в здании. Только спустя почти 12 часов противостояния полиции удалось задержать злоумышленника. Полиция ведет расследование инцидента.
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