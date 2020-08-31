Мишустин поручил ввести новые обязанности для владельцев затонувших судов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских внутренних водных путей, говорится на сайте правительства в понедельник.
"Минтрансу России, Минприроды России, Минфину России, Минюсту России с учетом ранее данных поручений правительства РФ внести… проекты правовых актов, предусматривающих: обязательство собственников затонувших судов в трёхмесячный срок поднять затонувшее судно за собственный счет; признание по истечении данного периода судна бесхозяйным, осуществление его подъема уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника такого имущества", - говорится в постановлении.
Помимо этого, собственнику затонувшего судна этими предложениями усиливают финансовую ответственность за несвоевременный подъём транспортного средства, а профильным ведомствам необходимо также внести механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов "за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе", что необходимо завершить до 15 сентября.
Кроме того, как следует из постановления Мишустина, Минтрансу, Минфину с участием Минприроды, Минобороны, Росимущества, госкорпорации "Роскосмос", а также органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа, следует внести в кабмин проект дорожной карты подъёма и утилизации затонувших судов в Дальневосточной акватории. Необходимо также определить источники финансирования этих работ и сроки их исполнения. Соответствующие документы необходимо внести до 30 сентября 2020 года.
Кабмин РФ 25 августа подготовил проект федерального закона, согласно которому Россия присоединяется к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Проект предусматривает применение универсального механизма страхования, который позволит профинансировать подъем затонувших в российских внутренних водах судов.
Сейчас правила подъема или ликвидации затонувшего судна определяются в Кодексе торгового мореплавания РФ, где определяются обязанности собственника поднять "затонувшее имущество", а также его права на такое судно. Однако возможности выплаты страховки напрямую судовладельцу в кодексе не предусмотрено.
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