https://ria.ru/20200831/mishustin-1576533012.html

Мишустин поручил ввести новые обязанности для владельцев затонувших судов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:03

2020-08-31T15:03

2020-08-31T15:03

михаил мишустин

роскосмос

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских внутренних водных путей, говорится на сайте правительства в понедельник."Минтрансу России, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> России, Минфину России, Минюсту России с учетом ранее данных поручений правительства РФ внести… проекты правовых актов, предусматривающих: обязательство собственников затонувших судов в трёхмесячный срок поднять затонувшее судно за собственный счет; признание по истечении данного периода судна бесхозяйным, осуществление его подъема уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника такого имущества", - говорится в постановлении.Помимо этого, собственнику затонувшего судна этими предложениями усиливают финансовую ответственность за несвоевременный подъём транспортного средства, а профильным ведомствам необходимо также внести механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов "за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе", что необходимо завершить до 15 сентября.Кроме того, как следует из постановления Мишустина, Минтрансу, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> с участием Минприроды, Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимущества</a>, госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>", а также органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа, следует внести в кабмин проект дорожной карты подъёма и утилизации затонувших судов в Дальневосточной акватории. Необходимо также определить источники финансирования этих работ и сроки их исполнения. Соответствующие документы необходимо внести до 30 сентября 2020 года.Кабмин РФ 25 августа подготовил проект федерального закона, согласно которому Россия присоединяется к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Проект предусматривает применение универсального механизма страхования, который позволит профинансировать подъем затонувших в российских внутренних водах судов.Сейчас правила подъема или ликвидации затонувшего судна определяются в Кодексе торгового мореплавания РФ, где определяются обязанности собственника поднять "затонувшее имущество", а также его права на такое судно. Однако возможности выплаты страховки напрямую судовладельцу в кодексе не предусмотрено.

https://ria.ru/20200219/1564949542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, роскосмос, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика