Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576533012.html
Мишустин поручил ввести новые обязанности для владельцев затонувших судов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:03
2020-08-31T15:03
михаил мишустин
роскосмос
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_85c51053075496ffdb3f764cc8e7c242.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских внутренних водных путей, говорится на сайте правительства в понедельник."Минтрансу России, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> России, Минфину России, Минюсту России с учетом ранее данных поручений правительства РФ внести… проекты правовых актов, предусматривающих: обязательство собственников затонувших судов в трёхмесячный срок поднять затонувшее судно за собственный счет; признание по истечении данного периода судна бесхозяйным, осуществление его подъема уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника такого имущества", - говорится в постановлении.Помимо этого, собственнику затонувшего судна этими предложениями усиливают финансовую ответственность за несвоевременный подъём транспортного средства, а профильным ведомствам необходимо также внести механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов "за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе", что необходимо завершить до 15 сентября.Кроме того, как следует из постановления Мишустина, Минтрансу, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> с участием Минприроды, Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимущества</a>, госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>", а также органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа, следует внести в кабмин проект дорожной карты подъёма и утилизации затонувших судов в Дальневосточной акватории. Необходимо также определить источники финансирования этих работ и сроки их исполнения. Соответствующие документы необходимо внести до 30 сентября 2020 года.Кабмин РФ 25 августа подготовил проект федерального закона, согласно которому Россия присоединяется к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Проект предусматривает применение универсального механизма страхования, который позволит профинансировать подъем затонувших в российских внутренних водах судов.Сейчас правила подъема или ликвидации затонувшего судна определяются в Кодексе торгового мореплавания РФ, где определяются обязанности собственника поднять "затонувшее имущество", а также его права на такое судно. Однако возможности выплаты страховки напрямую судовладельцу в кодексе не предусмотрено.
https://ria.ru/20200219/1564949542.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_e1f94dbd00ca4676f0900e1a95699060.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, роскосмос, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика

Мишустин поручил ввести новые обязанности для владельцев затонувших судов

15:03 31.08.2020
123
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам ввести новые обязательства для собственников судов, затонувших в пределах российских внутренних водных путей, говорится на сайте правительства в понедельник.
"Минтрансу России, Минприроды России, Минфину России, Минюсту России с учетом ранее данных поручений правительства РФ внести… проекты правовых актов, предусматривающих: обязательство собственников затонувших судов в трёхмесячный срок поднять затонувшее судно за собственный счет; признание по истечении данного периода судна бесхозяйным, осуществление его подъема уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника такого имущества", - говорится в постановлении.
Помимо этого, собственнику затонувшего судна этими предложениями усиливают финансовую ответственность за несвоевременный подъём транспортного средства, а профильным ведомствам необходимо также внести механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов "за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе", что необходимо завершить до 15 сентября.
Кроме того, как следует из постановления Мишустина, Минтрансу, Минфину с участием Минприроды, Минобороны, Росимущества, госкорпорации "Роскосмос", а также органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа, следует внести в кабмин проект дорожной карты подъёма и утилизации затонувших судов в Дальневосточной акватории. Необходимо также определить источники финансирования этих работ и сроки их исполнения. Соответствующие документы необходимо внести до 30 сентября 2020 года.
Кабмин РФ 25 августа подготовил проект федерального закона, согласно которому Россия присоединяется к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Проект предусматривает применение универсального механизма страхования, который позволит профинансировать подъем затонувших в российских внутренних водах судов.
Сейчас правила подъема или ликвидации затонувшего судна определяются в Кодексе торгового мореплавания РФ, где определяются обязанности собственника поднять "затонувшее имущество", а также его права на такое судно. Однако возможности выплаты страховки напрямую судовладельцу в кодексе не предусмотрено.
Юрий Трутнев
19 февраля, 06:55
Трутнев предложил обязать собственников поднимать затонувшие суда
200000
Обсудить 0
Михаил МишустинРоскосмосФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Тюменский Гарантийный фонд привлек в экономику более один млрд рублей
Максим Орешкин
Орешкин: экстренный характер действий по поддержке экономики завершается
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро снизился на 92 копейки
Комплекс подготовки и транспортировки газа
Власти Кубани рассказали об инвестициях в газовую инфраструктуру
Российские рубли
Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки объяснили, почему россияне стали активнее пользоваться кредитками
Максим Орешкин
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Пункты выдачи Aliexpress
AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России
Цветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал развитие Дальнего Востока одной из приоритетных задач
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния