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https://ria.ru/20200831/mishustin-1576515718.html
Мишустин призвал снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:25
2020-08-31T11:25
виктория абрамченко
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил о необходимости снизить зависимость <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией."Важно снизить зависимость региона от импорта овощей. На Дальнем Востоке должны быть обеспечены все условия для нормальной жизни людей. Для этого будет разработан механизм государственной поддержки проектов по строительству тепличных комплексов. Надо, чтобы все Дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией", - подчеркнул премьер.Исполнение поручений в этих сферах он поручил курировать вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктории Абрамченко</a>.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
дальний восток
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виктория абрамченко, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей

11:25 31.08.2020
195
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией.
"Важно снизить зависимость региона от импорта овощей. На Дальнем Востоке должны быть обеспечены все условия для нормальной жизни людей. Для этого будет разработан механизм государственной поддержки проектов по строительству тепличных комплексов. Надо, чтобы все Дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией", - подчеркнул премьер.
Исполнение поручений в этих сферах он поручил курировать вице-премьеру Виктории Абрамченко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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