https://ria.ru/20200831/mishustin-1576515718.html

Мишустин призвал снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:25

2020-08-31T11:25

2020-08-31T11:25

виктория абрамченко

дальний восток

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил о необходимости снизить зависимость <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией."Важно снизить зависимость региона от импорта овощей. На Дальнем Востоке должны быть обеспечены все условия для нормальной жизни людей. Для этого будет разработан механизм государственной поддержки проектов по строительству тепличных комплексов. Надо, чтобы все Дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией", - подчеркнул премьер.Исполнение поручений в этих сферах он поручил курировать вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктории Абрамченко</a>.

https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, дальний восток, михаил мишустин, экономика