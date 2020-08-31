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https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513996.html
Мишустин сообщил о формировании перечня поручений по Дальнему Востоку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T11:04
дальний восток
михаил мишустин
камчатский край
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что сформирован перечень поручений по итогам его поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>."На прошлой неделе на совещании у президента правительство представило предложения по развитию Дальнего Востока по тем шагам, которые нужны для повышения качества жизни людей, улучшения ситуации в региональной экономике и социальной сфере. По итогам рабочей поездки сформирован перечь поручений", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что помимо ответственных ведомств за каждым пунктом перечня поручений закреплен его заместитель.Мишустин ранее совершил поездку по регионам Дальневосточного федерального округа. Он посетил Магаданскую и Амурскую области, Чукотский автономный округ и <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
дальний восток
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дальний восток, михаил мишустин, камчатский край, экономика

Мишустин сообщил о формировании перечня поручений по Дальнему Востоку

11:04 31.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток.
"На прошлой неделе на совещании у президента правительство представило предложения по развитию Дальнего Востока по тем шагам, которые нужны для повышения качества жизни людей, улучшения ситуации в региональной экономике и социальной сфере. По итогам рабочей поездки сформирован перечь поручений", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что помимо ответственных ведомств за каждым пунктом перечня поручений закреплен его заместитель.
Мишустин ранее совершил поездку по регионам Дальневосточного федерального округа. Он посетил Магаданскую и Амурскую области, Чукотский автономный округ и Камчатский край.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 10:57
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