https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
Мишустин назвал развитие Дальнего Востока одной из приоритетных задач
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал развитие Дальнего Востока одной из приоритетных задач кабмина, попросил коллег "постоянно держать руку на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:57
2020-08-31T10:57
2020-08-31T11:05
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назвал развитие <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> одной из приоритетных задач кабмина, попросил коллег "постоянно держать руку на пульсе", чтобы население региона чувствовало поддержку."Развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных задач правительства. Прошу постоянно держать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Востока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку ", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513996.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, михаил мишустин, экономика