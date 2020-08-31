https://ria.ru/20200831/mikroskop-1576403452.html

В Карелии впервые применили ультраточный микроскоп для выявления рака

В Карелии проведено первое исследование на новых высокотехнологичных аппаратах, поступивших в онкологический диспансер республики. Оборудование служит для... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В Карелии проведено первое исследование на новых высокотехнологичных аппаратах, поступивших в онкологический диспансер республики. Оборудование служит для микроскопической диагностики опухолей и предопухолевых состояний и представляет собой два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов.<br>Техника позволяет специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например, в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза.Первая такая консультация уже состоялась. Как сообщается на официальном интернет-портале Республики Карелии, местные специалисты, столкнувшись со сложным случаем диагностики, направили изображение препарата в лабораторию одной из центральных баз федерального уровня. Там диагноз был подтвержден, что позволило своевременно определить тактику лечения пациента.Отмечается, что сканер имеет высокую производительность, одновременно обрабатывает до 60 изображений, это дает возможность устанавливать диагноз в кратчайшие сроки. Оборудование закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, республика карелия