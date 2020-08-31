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https://ria.ru/20200831/mikroskop-1576403452.html
В Карелии впервые применили ультраточный микроскоп для выявления рака
В Карелии проведено первое исследование на новых высокотехнологичных аппаратах, поступивших в онкологический диспансер республики. Оборудование служит для... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
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хорошие новости
россия
хорошие новости
республика карелия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В Карелии проведено первое исследование на новых высокотехнологичных аппаратах, поступивших в онкологический диспансер республики. Оборудование служит для микроскопической диагностики опухолей и предопухолевых состояний и представляет собой два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов.<br>Техника позволяет специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например, в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза.Первая такая консультация уже состоялась. Как сообщается на официальном интернет-портале Республики Карелии, местные специалисты, столкнувшись со сложным случаем диагностики, направили изображение препарата в лабораторию одной из центральных баз федерального уровня. Там диагноз был подтвержден, что позволило своевременно определить тактику лечения пациента.Отмечается, что сканер имеет высокую производительность, одновременно обрабатывает до 60 изображений, это дает возможность устанавливать диагноз в кратчайшие сроки. Оборудование закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html
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россия
республика карелия
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60
россия, хорошие новости, республика карелия

В Карелии впервые применили ультраточный микроскоп для выявления рака

08:00 31.08.2020 (обновлено: 12:13 31.08.2020)
5143
© РИА Новости / Юрий СтрелецЛаборант проводит цитологическое исследование
Лаборант проводит цитологическое исследование - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Карелии проведено первое исследование на новых высокотехнологичных аппаратах, поступивших в онкологический диспансер республики. Оборудование служит для микроскопической диагностики опухолей и предопухолевых состояний и представляет собой два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов.
Техника позволяет специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например, в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза.
Врач с рентгеном легких - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 12:39
Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких
Первая такая консультация уже состоялась. Как сообщается на официальном интернет-портале Республики Карелии, местные специалисты, столкнувшись со сложным случаем диагностики, направили изображение препарата в лабораторию одной из центральных баз федерального уровня. Там диагноз был подтвержден, что позволило своевременно определить тактику лечения пациента.
Отмечается, что сканер имеет высокую производительность, одновременно обрабатывает до 60 изображений, это дает возможность устанавливать диагноз в кратчайшие сроки. Оборудование закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".
3241031
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиРеспублика Карелия
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