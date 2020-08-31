https://ria.ru/20200831/megabak-1576539917.html

Жители Подмосковья в августе сдали 600 кубов крупногабаритных отходов

Почти 600 кубометров крупногабаритного мусора сдали жители Московской области на площадках "Мегабак" с начала августа, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:53

2020-08-31T16:53

2020-08-31T16:53

новости подмосковья

министерство стройкомплекса и жкх подмосковья

балашиха

красногорск

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. </strong>Почти 600 кубометров крупногабаритного мусора сдали жители <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> на площадках "Мегабак" с начала августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Проект "Мегабак" для приема крупногабаритных отходов запустили в конце 2019 года в подмосковном Рошале и <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a>. В июле текущего года специальные пункты приема разместили еще в десяти муниципалитетах региона: Домодедово, <a href="http://ria.ru/location_Istra/" target="_blank" data-auto="true">Истра</a>, Королев, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>, <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутов</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиев Посад</a>. "Многие не верили в этот проект, но выражаю огромную благодарность жителям, они нас поддержали, и на сегодняшний момент с начала августа собрано около 600 кубометров крупногабаритных отходов", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.

https://ria.ru/20170403/1491414126.html

балашиха

красногорск

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министерство стройкомплекса и жкх подмосковья, балашиха, красногорск, московская область (подмосковье)