Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/maski-1576544827.html
Южнокорейский эксперт объяснил, почему ношение масок жизненно важно
Внезапный прирост числа новых случаев COVID-19 в Южной Корее, вынудивший местные власти вернуть жесткие карантинные меры, в очередной раз продемонстрировал... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:25
2020-08-31T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная корея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151584/34/1515843450_0:345:3027:2047_1400x0_80_0_0_52ca0bf0f3a37ee7521ef864e69840bf.jpg
<strong>СЕУЛ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Внезапный прирост числа новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>, вынудивший местные власти вернуть жесткие карантинные меры, в очередной раз продемонстрировал важность соблюдения базовых мер профилактики инфекционных заболеваний, таких как ношение масок, заявил в интервью РИА Новости председатель Корейского общества эпидемиологов, профессор Университета Халлим Ким Дон Хён."Несмотря на то, что мы знакомы с новым вирусом уже семь месяцев, мы по-прежнему знаем не так много о том, как именно он передаётся. Но этот вирус точно распространяется воздушно-капельным и аэрозольным путём, и на момент постановки диагноза наблюдается одинаковое количество вирусовыделения как у симптомных, так и у бессимптомных пациентов. Поэтому ношение медицинских масок является одним из очень эффективных и, возможно, единственно эффективным способом сдерживания его распространения как в закрытых пространствах, так и на переполненных людьми улицах", - полагает южнокорейский эксперт.С середины августа в Южной Корее ежедневный прирост числа зараженных держится в пределах 250-450 человек в сутки, в то время как последние несколько месяцев в среднем фиксировалось менее 50 случаев, а в конце апреля-начале мая – меньше 10. При этом власти прогнозируют, что начиная с этой недели показатель может вырасти до 800 человек в сутки, а затем достичь и 2 тысяч. С 23 августа по всей стране действует второй из трех уровней социального дистанцирования, предполагающий запрет на собрания более 50 человек в закрытых пространствах и 100 человек на открытом воздухе, приостановку работы всех объектов массового использования, отнесённых к категории "высокоопасных", перевод большей части школьников на онлайн-обучение и ряд других ограничений. В регионах, где фиксируется большой прирост числа заболевших, введено также обязательное ношение масок в помещениях и местах массового скопления людей на улице. В столичной агломерации ограничено время и режим работы ресторанов и общественного транспорта, закрыты учреждения дополнительного образования и физической культуры.По мнению Ким Дон Хёна, Южная Корея сейчас находится в начальной стадии второй волны <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, поэтому введение жёстких ограничений является оправданным."У нынешнего взрывного роста есть ряд специфических черт. Во-первых, он начался в густонаселённой сеульской агломерации и распространился по всей стране после массовых протестов 15 августа, которые были организованы политическими силами, связанными с отдельными церквями. Во-вторых, растёт количество случаев с неустановленными эпидемиологическими связями: таких, как сообщается, уже больше 20%. Поэтому агрессивное отслеживание контактов, которое, как известно, стало одним из мощных инструментов южнокорейской стратегии реагирования на COVID-19, теперь уже не может быть таким эффективным. В-третьих, если первой волной эпидемии были охвачены преимущественно молодые люди, то теперь заражается всё больше пожилых, что раньше или позже приведёт к более высоким показателям смертности", - отметил профессор.Ранее сообщалось, что ряд консервативных организаций и верующие Пресвитерианской церкви "Саран Чеиль", среди которых было много пожилых людей, вышли на протесты против демократического правительства 15 августа в День Независимости страны. При этом среди них оказалось достаточное число зараженных коронавирусом, которые распространили его среди других демонстрантов. С митингом связывают уже почти 400 случаев COVID-19, а среди верующих церкви "Саран Чеиль" заразились 1056 человек.По мнению профессора, свой вклад в нынешнюю ситуацию внесли и общая расслабленность общества, вызванная усталостью от длительных ограничений, и действия южнокорейского правительства, которое, пытаясь оживить внутренний рынок, вводило дополнительные выходные и стимулировало внутренний туризм. Теперь же гражданам необходимо соблюдать ещё более строгие инструкции, а властям - обеспечивать их исполнение. Однако без активного участия людей в ношении масок и соблюдении социальной дистанции сдержать рост заболевания невозможно, поэтому правительству необходимо проводить ещё более массированную кампанию в поддержку противоэпидемических мероприятий.Южнокорейский эпидемиолог также отметил, что, несмотря на обнадёживающие результаты, которые демонстрируют некоторые вакцины против коронавируса, и перспективы их вывода на рынок до конца года, их доступность для проведения массовой вакцинации – это отдельный вопрос. К тому же во многих странах вскоре начнётся эпидемия сезонного гриппа, что в совокупности c COVID-19 может привести к плачевным результатам. Поэтому нельзя пренебрегать и другими эффективными мерами, такими как ношение перчаток и частое использование антисептиков. В особенности это необходимо сотрудникам предприятий, которые контактируют со множеством клиентов."Единственное, что мы можем делать в этой непростой ситуации – начинать немедленно готовить систему здравоохранения, увеличивая её возможности в плане инфраструктуры и персонала на случай самого худшего сценария", - резюмировал эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200823/maska-1576189177.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575805029.html
https://ria.ru/20200802/1575270252.html
1
южная корея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/34/1515843450_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_68031ad839b9b921ec306f8b2b25e9f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, в мире

Южнокорейский эксперт объяснил, почему ношение масок жизненно важно

18:25 31.08.2020
1161
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 31 авг – РИА Новости. Внезапный прирост числа новых случаев COVID-19 в Южной Корее, вынудивший местные власти вернуть жесткие карантинные меры, в очередной раз продемонстрировал важность соблюдения базовых мер профилактики инфекционных заболеваний, таких как ношение масок, заявил в интервью РИА Новости председатель Корейского общества эпидемиологов, профессор Университета Халлим Ким Дон Хён.
"Несмотря на то, что мы знакомы с новым вирусом уже семь месяцев, мы по-прежнему знаем не так много о том, как именно он передаётся. Но этот вирус точно распространяется воздушно-капельным и аэрозольным путём, и на момент постановки диагноза наблюдается одинаковое количество вирусовыделения как у симптомных, так и у бессимптомных пациентов. Поэтому ношение медицинских масок является одним из очень эффективных и, возможно, единственно эффективным способом сдерживания его распространения как в закрытых пространствах, так и на переполненных людьми улицах", - полагает южнокорейский эксперт.
Маски
23 августа, 03:37Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
С середины августа в Южной Корее ежедневный прирост числа зараженных держится в пределах 250-450 человек в сутки, в то время как последние несколько месяцев в среднем фиксировалось менее 50 случаев, а в конце апреля-начале мая – меньше 10. При этом власти прогнозируют, что начиная с этой недели показатель может вырасти до 800 человек в сутки, а затем достичь и 2 тысяч. С 23 августа по всей стране действует второй из трех уровней социального дистанцирования, предполагающий запрет на собрания более 50 человек в закрытых пространствах и 100 человек на открытом воздухе, приостановку работы всех объектов массового использования, отнесённых к категории "высокоопасных", перевод большей части школьников на онлайн-обучение и ряд других ограничений. В регионах, где фиксируется большой прирост числа заболевших, введено также обязательное ношение масок в помещениях и местах массового скопления людей на улице. В столичной агломерации ограничено время и режим работы ресторанов и общественного транспорта, закрыты учреждения дополнительного образования и физической культуры.
По мнению Ким Дон Хёна, Южная Корея сейчас находится в начальной стадии второй волны коронавируса, поэтому введение жёстких ограничений является оправданным.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
14 августа, 19:45
По принципу маски. Ученые разработали новое средство от коронавируса
"У нынешнего взрывного роста есть ряд специфических черт. Во-первых, он начался в густонаселённой сеульской агломерации и распространился по всей стране после массовых протестов 15 августа, которые были организованы политическими силами, связанными с отдельными церквями. Во-вторых, растёт количество случаев с неустановленными эпидемиологическими связями: таких, как сообщается, уже больше 20%. Поэтому агрессивное отслеживание контактов, которое, как известно, стало одним из мощных инструментов южнокорейской стратегии реагирования на COVID-19, теперь уже не может быть таким эффективным. В-третьих, если первой волной эпидемии были охвачены преимущественно молодые люди, то теперь заражается всё больше пожилых, что раньше или позже приведёт к более высоким показателям смертности", - отметил профессор.
Ранее сообщалось, что ряд консервативных организаций и верующие Пресвитерианской церкви "Саран Чеиль", среди которых было много пожилых людей, вышли на протесты против демократического правительства 15 августа в День Независимости страны. При этом среди них оказалось достаточное число зараженных коронавирусом, которые распространили его среди других демонстрантов. С митингом связывают уже почти 400 случаев COVID-19, а среди верующих церкви "Саран Чеиль" заразились 1056 человек.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
2 августа, 10:42Распространение нового коронавируса
Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой
По мнению профессора, свой вклад в нынешнюю ситуацию внесли и общая расслабленность общества, вызванная усталостью от длительных ограничений, и действия южнокорейского правительства, которое, пытаясь оживить внутренний рынок, вводило дополнительные выходные и стимулировало внутренний туризм. Теперь же гражданам необходимо соблюдать ещё более строгие инструкции, а властям - обеспечивать их исполнение. Однако без активного участия людей в ношении масок и соблюдении социальной дистанции сдержать рост заболевания невозможно, поэтому правительству необходимо проводить ещё более массированную кампанию в поддержку противоэпидемических мероприятий.
Южнокорейский эпидемиолог также отметил, что, несмотря на обнадёживающие результаты, которые демонстрируют некоторые вакцины против коронавируса, и перспективы их вывода на рынок до конца года, их доступность для проведения массовой вакцинации – это отдельный вопрос. К тому же во многих странах вскоре начнётся эпидемия сезонного гриппа, что в совокупности c COVID-19 может привести к плачевным результатам. Поэтому нельзя пренебрегать и другими эффективными мерами, такими как ношение перчаток и частое использование антисептиков. В особенности это необходимо сотрудникам предприятий, которые контактируют со множеством клиентов.
"Единственное, что мы можем делать в этой непростой ситуации – начинать немедленно готовить систему здравоохранения, увеличивая её возможности в плане инфраструктуры и персонала на случай самого худшего сценария", - резюмировал эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
9301010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Эксперты сравнили отдых на российских и турецких курортах
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Италия предлагает ЕС ввести для туристов взаимные проверки на COVID-19
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Москве более трех тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Айсберг в акватории острова Гренландия
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Актер Дмитрий Певцов
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Певцова
Евгений Пригожин
Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния