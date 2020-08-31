https://ria.ru/20200831/maski-1576544827.html

Южнокорейский эксперт объяснил, почему ношение масок жизненно важно

Внезапный прирост числа новых случаев COVID-19 в Южной Корее, вынудивший местные власти вернуть жесткие карантинные меры, в очередной раз продемонстрировал... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:25

2020-08-31T18:25

2020-08-31T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

южная корея

в мире

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<strong>СЕУЛ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Внезапный прирост числа новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>, вынудивший местные власти вернуть жесткие карантинные меры, в очередной раз продемонстрировал важность соблюдения базовых мер профилактики инфекционных заболеваний, таких как ношение масок, заявил в интервью РИА Новости председатель Корейского общества эпидемиологов, профессор Университета Халлим Ким Дон Хён."Несмотря на то, что мы знакомы с новым вирусом уже семь месяцев, мы по-прежнему знаем не так много о том, как именно он передаётся. Но этот вирус точно распространяется воздушно-капельным и аэрозольным путём, и на момент постановки диагноза наблюдается одинаковое количество вирусовыделения как у симптомных, так и у бессимптомных пациентов. Поэтому ношение медицинских масок является одним из очень эффективных и, возможно, единственно эффективным способом сдерживания его распространения как в закрытых пространствах, так и на переполненных людьми улицах", - полагает южнокорейский эксперт.С середины августа в Южной Корее ежедневный прирост числа зараженных держится в пределах 250-450 человек в сутки, в то время как последние несколько месяцев в среднем фиксировалось менее 50 случаев, а в конце апреля-начале мая – меньше 10. При этом власти прогнозируют, что начиная с этой недели показатель может вырасти до 800 человек в сутки, а затем достичь и 2 тысяч. С 23 августа по всей стране действует второй из трех уровней социального дистанцирования, предполагающий запрет на собрания более 50 человек в закрытых пространствах и 100 человек на открытом воздухе, приостановку работы всех объектов массового использования, отнесённых к категории "высокоопасных", перевод большей части школьников на онлайн-обучение и ряд других ограничений. В регионах, где фиксируется большой прирост числа заболевших, введено также обязательное ношение масок в помещениях и местах массового скопления людей на улице. В столичной агломерации ограничено время и режим работы ресторанов и общественного транспорта, закрыты учреждения дополнительного образования и физической культуры.По мнению Ким Дон Хёна, Южная Корея сейчас находится в начальной стадии второй волны <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, поэтому введение жёстких ограничений является оправданным."У нынешнего взрывного роста есть ряд специфических черт. Во-первых, он начался в густонаселённой сеульской агломерации и распространился по всей стране после массовых протестов 15 августа, которые были организованы политическими силами, связанными с отдельными церквями. Во-вторых, растёт количество случаев с неустановленными эпидемиологическими связями: таких, как сообщается, уже больше 20%. Поэтому агрессивное отслеживание контактов, которое, как известно, стало одним из мощных инструментов южнокорейской стратегии реагирования на COVID-19, теперь уже не может быть таким эффективным. В-третьих, если первой волной эпидемии были охвачены преимущественно молодые люди, то теперь заражается всё больше пожилых, что раньше или позже приведёт к более высоким показателям смертности", - отметил профессор.Ранее сообщалось, что ряд консервативных организаций и верующие Пресвитерианской церкви "Саран Чеиль", среди которых было много пожилых людей, вышли на протесты против демократического правительства 15 августа в День Независимости страны. При этом среди них оказалось достаточное число зараженных коронавирусом, которые распространили его среди других демонстрантов. С митингом связывают уже почти 400 случаев COVID-19, а среди верующих церкви "Саран Чеиль" заразились 1056 человек.По мнению профессора, свой вклад в нынешнюю ситуацию внесли и общая расслабленность общества, вызванная усталостью от длительных ограничений, и действия южнокорейского правительства, которое, пытаясь оживить внутренний рынок, вводило дополнительные выходные и стимулировало внутренний туризм. Теперь же гражданам необходимо соблюдать ещё более строгие инструкции, а властям - обеспечивать их исполнение. Однако без активного участия людей в ношении масок и соблюдении социальной дистанции сдержать рост заболевания невозможно, поэтому правительству необходимо проводить ещё более массированную кампанию в поддержку противоэпидемических мероприятий.Южнокорейский эпидемиолог также отметил, что, несмотря на обнадёживающие результаты, которые демонстрируют некоторые вакцины против коронавируса, и перспективы их вывода на рынок до конца года, их доступность для проведения массовой вакцинации – это отдельный вопрос. К тому же во многих странах вскоре начнётся эпидемия сезонного гриппа, что в совокупности c COVID-19 может привести к плачевным результатам. Поэтому нельзя пренебрегать и другими эффективными мерами, такими как ношение перчаток и частое использование антисептиков. В особенности это необходимо сотрудникам предприятий, которые контактируют со множеством клиентов."Единственное, что мы можем делать в этой непростой ситуации – начинать немедленно готовить систему здравоохранения, увеличивая её возможности в плане инфраструктуры и персонала на случай самого худшего сценария", - резюмировал эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200823/maska-1576189177.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575805029.html

https://ria.ru/20200802/1575270252.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, в мире