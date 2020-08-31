Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576521830.html
В Кремле рассказали, когда состоится визит Лукашенко в Россию
Встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель, сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского главы РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:42
2020-08-31T17:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Встреча президентов РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> состоится в течение пары недель, сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Сроки согласовываются. Но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал он журналистам.Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву.
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_be1d46c244d76643772fd912804f8fc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика

В Кремле рассказали, когда состоится визит Лукашенко в Россию

12:42 31.08.2020 (обновлено: 17:38 31.08.2020)
1677
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель, сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Сроки согласовываются. Но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал он журналистам.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 11:41Протесты в Белоруссии
Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года
Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву.
51401211
Обсудить 4
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине
Константин Косачев
Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии поддержал сохранение санкций против России
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Владимир Уйба
Путин в понедельник проведет онлайн-встречу с врио главы Коми Уйбой
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
Помощник президента России Максим Орешкин
Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не исключил обмен опытом по конституции с Белоруссией
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26На Земле началась магнитная буря
11:20Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым по видеосвязи
11:18Тихановская пообщалась с семью европейскими лидерами
11:16Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака
11:16Тихановская выступит на виртуальном заседании политкома ПАСЕ
11:12Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"
11:10Россияне стали активнее пользоваться кредитками
11:08В Челябинской области умерла экс-министр, у которой выявили коронавирус
11:04Мишустин попросил Решетникова посетить Дальний Восток в ближайшее время
11:04Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с "сатанинской пляской"
11:04Мишустин сообщил о формировании перечня поручений по Дальнему Востоку
10:58Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
10:57Мишустин назвал развитие Дальнего Востока одной из приоритетных задач
10:55Опубликовано видео задержания сборщиков денег для боевиков
10:54"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:53В Петербурге в тоннеле метро нашли тело мужчины
10:44В ЛНР заявили о взрыве у линии соприкосновения в Донбассе
10:38В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19
10:38Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния