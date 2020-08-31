https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576521830.html

В Кремле рассказали, когда состоится визит Лукашенко в Россию

Встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель, сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского главы РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:42

2020-08-31T12:42

2020-08-31T17:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Встреча президентов РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> состоится в течение пары недель, сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Сроки согласовываются. Но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал он журналистам.Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву.

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика