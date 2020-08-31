https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576519424.html

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:00

2020-08-31T12:00

2020-08-31T14:09

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg

<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства."Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Его слова приводит <u><a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predsedatelem-verxovnogo-suda-valentinom-sukalo-24421/">официальный сайт президента Белоруссии</a></u>.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a> попросил Сукало подключиться к работе по обновлению конституции.Он добавил, что проект обновленной конституции страны вынесут на общественное обсуждение, будет проведен референдум.Глава государства отметил, что сейчас в стране есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работающие над поправками в основной закон.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576516243.html

Deyn Donovan Сколько омоневцев тогда под суд пойдет за пытки? Кто же свою дружину сдаст в честные суды? 40

Егор Панкратов Завилял...... 33

9

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире