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https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576519424.html
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:00
2020-08-31T14:09
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства."Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Его слова приводит <u><a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predsedatelem-verxovnogo-suda-valentinom-sukalo-24421/">официальный сайт президента Белоруссии</a></u>.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a> попросил Сукало подключиться к работе по обновлению конституции.Он добавил, что проект обновленной конституции страны вынесут на общественное обсуждение, будет проведен референдум.Глава государства отметил, что сейчас в стране есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работающие над поправками в основной закон.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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белоруссия
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

12:00 31.08.2020 (обновлено: 14:09 31.08.2020)
9321
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства.
"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
"Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", - добавил он.
Лукашенко попросил Сукало подключиться к работе по обновлению конституции.
Он добавил, что проект обновленной конституции страны вынесут на общественное обсуждение, будет проведен референдум.
Глава государства отметил, что сейчас в стране есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работающие над поправками в основной закон.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:32
Лукашенко попросил главу ВС включиться в работу по обновлению конституции
381330220
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Сколько омоневцев тогда под суд пойдет за пытки? Кто же свою дружину сдаст в честные суды?
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