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Житель Перми выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Житель Перми выиграл в лотерею более пятисот миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "Столото". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:57
2020-08-31T12:16
столото
пермь
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> выиграл в лотерею более пятисот миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "<a href="https://www.stoloto.ru/press/news/2020/08/30/Superpriz-2218-tirazha-Gosloto-4-iz-20" target="_blank" rel="nofollow noopener">Столото</a>".Отмечается, что эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.Счастливый билет пермяк купил в мобильном приложении за 200 рублей. Мужчина еще не обратился за выигрышем.
https://ria.ru/20200113/1563381831.html
Опять знакомый начальника лотереи?
176
Очередной способ отъёма денег у людей. Конечно мало кто верит, что лотереи работают себе в убыток, для осчастливливания людей. А что если завтра выиграю именно я? Этот вопрос все равно не даёт покоя многим. Тем более видя, как очередной "счастливчик" стал богатым и теперь может воплотить свои мечты в жизнь. Но это всего лишь рекламный ход, направленный на то, что бы заменить простофиль. В наших лотереях по крупному выигрывают, в большинстве случаев, только люди приблеженые к организаторам лотерей. По этому, даже при цене билета 100 - 200 рублей, это бесполезное занятие и на ветер выкинутых деньги
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пермь
РИА Новости
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столото, пермь, общество

Житель Перми выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

09:57 31.08.2020 (обновлено: 12:16 31.08.2020)
101785
© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея
© Fotolia / Ralf Geithe
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Житель Перми выиграл в лотерею более пятисот миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "Столото".

"Тридцатого августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз "Гослото" четыре из 20" — 545 947 491 рубль", — уточнили организаторы розыгрыша.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.
Счастливый билет пермяк купил в мобильном приложении за 200 рублей. Мужчина еще не обратился за выигрышем.
Пункт продажи лотерейных билетов
13 января, 21:40
В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше
48773773325129
Обсудить 57
СтолотоПермьОбщество
Популярные комментарии
Опять знакомый начальника лотереи?
31 августа, 09:59
Алекс Серëжин
1143610025
Очередной способ отъёма денег у людей. Конечно мало кто верит, что лотереи работают себе в убыток, для осчастливливания людей. А что если завтра выиграю именно я? Этот вопрос все равно не даёт покоя многим. Тем более видя, как очередной "счастливчик" стал богатым и теперь может воплотить свои мечты в жизнь. Но это всего лишь рекламный ход, направленный на то, что бы заменить простофиль. В наших лотереях по крупному выигрывают, в большинстве случаев, только люди приблеженые к организаторам лотерей. По этому, даже при цене билета 100 - 200 рублей, это бесполезное занятие и на ветер выкинутых деньги
31 августа, 10:51
Александр Невский
110500016
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