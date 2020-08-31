https://ria.ru/20200831/lotereya-1576510084.html

Житель Перми выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Перми выиграл в лотерею более пятисот миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "Столото". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:57

2020-08-31T09:57

2020-08-31T12:16

столото

пермь

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> выиграл в лотерею более пятисот миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "<a href="https://www.stoloto.ru/press/news/2020/08/30/Superpriz-2218-tirazha-Gosloto-4-iz-20" target="_blank" rel="nofollow noopener">Столото</a>".Отмечается, что эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.Счастливый билет пермяк купил в мобильном приложении за 200 рублей. Мужчина еще не обратился за выигрышем.

https://ria.ru/20200113/1563381831.html

Александр Невский

Очередной способ отъёма денег у людей. Конечно мало кто верит, что лотереи работают себе в убыток, для осчастливливания людей. А что если завтра выиграю именно я? Этот вопрос все равно не даёт покоя многим. Тем более видя, как очередной "счастливчик" стал богатым и теперь может воплотить свои мечты в жизнь. Но это всего лишь рекламный ход, направленный на то, что бы заменить простофиль. В наших лотереях по крупному выигрывают, в большинстве случаев, только люди приблеженые к организаторам лотерей. По этому, даже при цене билета 100 - 200 рублей, это бесполезное занятие и на ветер выкинутых деньги

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