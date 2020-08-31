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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200831/lipetsk-1576513543.html
Cтанцию "скорой" открыли в одном из густонаселенных районов Липецка
Филиал Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф открылся в микрорайоне Университетский - одном из самых густонаселенных районов РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:56
2020-08-31T10:56
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 31 авг - РИА Новости</strong>. Филиал Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф открылся в микрорайоне Университетский - одном из самых густонаселенных районов областного центра, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>. Открытие подстанции стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Оказание первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". По словам губернатора, это еще один шаг к повышению доступности медицинской помощи жителям региона. "В зоне обслуживания новой подстанции - вся юго-западная часть областного центра, где расположены густонаселённые кварталы и активно строятся новые многоэтажки. Поэтому открытие здесь станции скорой помощи – это очень важная и своевременная мера", - сказал Артамонов.Пока на подстанции базируются две бригады опытных фельдшеров. В ближайшем будущем состав подстанции будет усилен врачами общего профиля. Также на территории подстанции располагается диспетчерская служба, кабинет оказания амбулаторной помощи. Кабинет работает круглосуточно и открыт для всех, кому может потребоваться помощь.
https://ria.ru/20200820/1576037364.html
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игорь артамонов

Cтанцию "скорой" открыли в одном из густонаселенных районов Липецка

10:56 31.08.2020
30
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЛИПЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Филиал Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф открылся в микрорайоне Университетский - одном из самых густонаселенных районов областного центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Открытие подстанции стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Оказание первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". По словам губернатора, это еще один шаг к повышению доступности медицинской помощи жителям региона.
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"В зоне обслуживания новой подстанции - вся юго-западная часть областного центра, где расположены густонаселённые кварталы и активно строятся новые многоэтажки. Поэтому открытие здесь станции скорой помощи – это очень важная и своевременная мера", - сказал Артамонов.
Пока на подстанции базируются две бригады опытных фельдшеров. В ближайшем будущем состав подстанции будет усилен врачами общего профиля. Также на территории подстанции располагается диспетчерская служба, кабинет оказания амбулаторной помощи. Кабинет работает круглосуточно и открыт для всех, кому может потребоваться помощь.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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