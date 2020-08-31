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В Гидрометцентре назвали прошедшее лето "розово-красным"
Температура летом в России была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета, сказал научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:09
2020-08-31T13:09
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Температура летом в России была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета, сказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в понедельник."Везде вы видите розовый и красный цвет. Это значит, что температура была около и выше нормы... Особенно жаркими были северные регионы", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре назвали прошедшее лето "розово-красным"

13:09 31.08.2020
212
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура летом в России была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.
"Везде вы видите розовый и красный цвет. Это значит, что температура была около и выше нормы... Особенно жаркими были северные регионы", - сказал Вильфанд.
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