https://ria.ru/20200831/leto-1576524185.html

В Гидрометцентре назвали прошедшее лето "розово-красным"

Температура летом в России была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета, сказал научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:09

2020-08-31T13:09

2020-08-31T13:09

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Температура летом в России была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета, сказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> в понедельник."Везде вы видите розовый и красный цвет. Это значит, что температура была около и выше нормы... Особенно жаркими были северные регионы", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, общество