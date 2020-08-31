https://ria.ru/20200831/lekarstvo-1576547004.html

Минздрав повторно зарегистрировал препарат "Фризиум"

Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:05

2020-08-31T19:05

2020-08-31T19:05

россия

дмитрий медведев

лев кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Минздравом России был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием "Фризиум": номер регистрационного удостоверения – ЛП-006422 от 24 августа 2020 года", - рассказал он.По его словам, ранее препарат был разрешен к применению в РФ более чем 20 лет, однако срок регистрационного удостоверения истек."Поэтому учитывая в целом текущую, остро возникшую потребность в наличии зарегистрированного в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> лекарственного препарата "Фризиум", Минздравом России были задействованы все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз в целях скорейшей регистрации для лекарственного препарата "Фризиум" без нарушения законодательства", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецов</a>.Он подчеркнул, что при этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались.В августе прошлого года сообщалось о задержании в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".Ранее экс-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.

https://ria.ru/20200505/1570814465.html

https://ria.ru/20200203/1564182079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, лев кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество