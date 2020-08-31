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Минздрав повторно зарегистрировал препарат "Фризиум"
Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:05
2020-08-31T19:05
россия
дмитрий медведев
лев кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Минздравом России был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием "Фризиум": номер регистрационного удостоверения – ЛП-006422 от 24 августа 2020 года", - рассказал он.По его словам, ранее препарат был разрешен к применению в РФ более чем 20 лет, однако срок регистрационного удостоверения истек."Поэтому учитывая в целом текущую, остро возникшую потребность в наличии зарегистрированного в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> лекарственного препарата "Фризиум", Минздравом России были задействованы все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз в целях скорейшей регистрации для лекарственного препарата "Фризиум" без нарушения законодательства", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецов</a>.Он подчеркнул, что при этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались.В августе прошлого года сообщалось о задержании в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".Ранее экс-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.
https://ria.ru/20200505/1570814465.html
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россия, дмитрий медведев, лев кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

Минздрав повторно зарегистрировал препарат "Фризиум"

19:05 31.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАптека
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздравом России был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием "Фризиум": номер регистрационного удостоверения – ЛП-006422 от 24 августа 2020 года", - рассказал он.
По его словам, ранее препарат был разрешен к применению в РФ более чем 20 лет, однако срок регистрационного удостоверения истек.
"Поэтому учитывая в целом текущую, остро возникшую потребность в наличии зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата "Фризиум", Минздравом России были задействованы все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз в целях скорейшей регистрации для лекарственного препарата "Фризиум" без нарушения законодательства", - добавил Кузнецов.
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Он подчеркнул, что при этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались.
В августе прошлого года сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
Ранее экс-премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.
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РоссияДмитрий МедведевЛев КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
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