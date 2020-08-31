https://ria.ru/20200831/latviya-1576537261.html

В Латвии обнародовали список белорусских чиновников, кому запретили въезд

МИД Латвии обнародовал полный список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в республику - в него вошли 30 человек во главе с президентом... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:20

2020-08-31T16:20

2020-08-31T16:20

светлана тихановская

лидия ермошина

александр лукашенко

латвия

белоруссия

в мире

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<strong>РИГА, 31 авг – РИА Новости.</strong> МИД Латвии обнародовал полный список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в республику - в него вошли 30 человек во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> сообщил, что республика запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко.Помимо белорусского лидера в список вошли помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по нацбезопасности, член Совбеза, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко, глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, первый замглавы президентской администрации Максим Рыженков, заместители главы администрации Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Белоруссии Геннадий Богдан.Также в списке председатель Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a>, замглавы ЦИК Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, члены комиссии Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец.Среди тех, кому также запрещен въезд в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a> - председатель белорусского КГБ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Вакульчик</a>, глава комитета госконтроля Иван Тертель, председатель СК Иван Носкевич, генпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>, глава МВД Юрий Караев, первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, замглавы МВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместители министра внутренних дел Сергей Хоменко, <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Nazarenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Назаренко</a>, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник.Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, замглавы департамента охраны МВД, начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблико, госсекретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ravkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Равков</a>, заместители председателя СК Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль также вошли в этот список.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576352431.html

https://ria.ru/20200831/latviya-1576534787.html

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латвия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, лидия ермошина, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире