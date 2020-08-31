В Латвии обнародовали список белорусских чиновников, кому запретили въезд
Рига. Архивное фото
РИГА, 31 авг – РИА Новости. МИД Латвии обнародовал полный список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в республику - в него вошли 30 человек во главе с президентом Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич сообщил, что республика запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко.
Помимо белорусского лидера в список вошли помощник президента Белоруссии по нацбезопасности, член Совбеза, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко, глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, первый замглавы президентской администрации Максим Рыженков, заместители главы администрации Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Белоруссии Геннадий Богдан.
Также в списке председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, замглавы ЦИК Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, члены комиссии Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец.
Среди тех, кому также запрещен въезд в Латвию - председатель белорусского КГБ Валерий Вакульчик, глава комитета госконтроля Иван Тертель, председатель СК Иван Носкевич, генпрокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев, первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, замглавы МВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместители министра внутренних дел Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, замглавы департамента охраны МВД, начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблико, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, заместители председателя СК Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль также вошли в этот список.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.