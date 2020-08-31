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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200831/latviya-1576534787.html
Лидер Русского союза Латвии высмеял решение МИД запретить въезд Лукашенко
Лидер партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов с иронией прокомментировал решение МИД республики запретить въезд в страну... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:28
2020-08-31T18:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
светлана тихановская
мирослав митрофанов
эдгарс ринкевичс
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Лидер партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента <a href="http://ria.ru/person_Miroslav_Mitrofanov/" target="_blank" data-auto="true">Мирослав Митрофанов</a> с иронией прокомментировал решение МИД республики запретить въезд в страну президенту Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> и еще 29 белорусским чиновникам."Я думаю, он (Лукашенко - ред.) сутками теперь плачет. Лукашенко хотелось в Латвию, а нельзя! И этот страшный запрет обязательно сломает сопротивление последнего диктатора Европы, он упадет на колени перед оппозицией и отдаст ей власть. И в свободном демократическом Минске центральную площадь назовут именем Ринкевича", - сказал Митрофанов РИА Новости.Глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgars_Rinkevichs/" target="_blank" data-auto="true">Эдгарс Ринкевичс</a> сообщил, что республика запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html
Действительно смешно. Эти прибалтийские карлики никому не нужны, но пытаются раздувать щёки, теша собственное ЧСВ. Вот зачем Луке нужно в эту Латвию ездить ? Я воообще не уверен, что он за весь свой президентский срок хоть раз там бывал.
37
С победой на выборах поздравили Лукашенко из стран бывшего Советского Союза — России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Молдовы. Кроме того, он получил поздравления от глав Китая, Турции, Венесуэлы, Вьетнама, Никарагуа, Сирии, Боснии и Герцеговины...... И это только начало. Ещё не было инаугурации. Обычно поздравления идут после этого мероприятия.
32
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латвия
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светлана тихановская, мирослав митрофанов, эдгарс ринкевичс, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире

Лидер Русского союза Латвии высмеял решение МИД запретить въезд Лукашенко

15:28 31.08.2020 (обновлено: 18:05 31.08.2020)
1938
© Sputnik / Sergey MelkonovМирослав Митрофанов
Мирослав Митрофанов
© Sputnik / Sergey Melkonov
Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 31 авг – РИА Новости. Лидер партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов с иронией прокомментировал решение МИД республики запретить въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.
"Я думаю, он (Лукашенко - ред.) сутками теперь плачет. Лукашенко хотелось в Латвию, а нельзя! И этот страшный запрет обязательно сломает сопротивление последнего диктатора Европы, он упадет на колени перед оппозицией и отдаст ей власть. И в свободном демократическом Минске центральную площадь назовут именем Ринкевича", - сказал Митрофанов РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:21Протесты в Белоруссии
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сообщил, что республика запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Обсудить 37
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСветлана ТихановскаяМирослав МитрофановЭдгарс РинкевичсАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Действительно смешно. Эти прибалтийские карлики никому не нужны, но пытаются раздувать щёки, теша собственное ЧСВ. Вот зачем Луке нужно в эту Латвию ездить ? Я воообще не уверен, что он за весь свой президентский срок хоть раз там бывал.
31 августа, 15:31
Mar Nightmare
1810013
С победой на выборах поздравили Лукашенко из стран бывшего Советского Союза — России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Молдовы. Кроме того, он получил поздравления от глав Китая, Турции, Венесуэлы, Вьетнама, Никарагуа, Сирии, Боснии и Герцеговины...... И это только начало. Ещё не было инаугурации. Обычно поздравления идут после этого мероприятия.
31 августа, 15:52
Рома Филл
1510002
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