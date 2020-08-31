https://ria.ru/20200831/kurorty-1576531770.html

Эксперты сравнили отдых на российских и турецких курортах

Эксперты выяснили, чем отличается туристическое предложение на российских курортах от Турции, и что ценят туристы в каждом варианте, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:02

2020-08-31T18:02

2020-08-31T18:22

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

сочи

турция

республика крым

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Эксперты выяснили, чем отличается туристическое предложение на российских курортах от Турции, и что ценят туристы в каждом варианте, сообщает Level.Travel.Средний чек на путевки в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи — 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше — 108 860 рублей. По данным сервиса, 81 процент путешественников, отдохнувших в августе в Турции, выбирали отели категории "четыре и пять звезд". В то время как в Сочи гостиницы высокой категории бронировали только восемь процентов туристов, а в Крыму — два процента. Эксперты поясняют, что на турецких курортах насчитывается несколько тысяч "четверок" и "пятерок", а в Сочи и Крыму — менее 50 гостиниц категории "пять звезд" и чуть более 100 —категории "четыре звезды". Большинство клиентов компании в Сочи выбрали отдых в "трех звездах" (31 процент), а туристы в Крыму в 70 процентах случаев останавливались в гостевых домах и на базах отдыха без звезд. Категория отеля не единственное отличие между курортами. Так, абсолютное большинство клиентов компании в Турции (92 процента) выбирают туры с питанием по системе all-inclusive или ultra all-inclusive, а в Сочи и Крыму таких отдыхающих всего по одному проценту. Самым популярным вариантом на российских курортах стало размещение без питания: в Сочи этот вариант забронировали 45 процентов туристов, а в Крыму — 56 процентов.

https://ria.ru/20200820/1576023129.html

сочи

турция

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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