https://ria.ru/20200831/kurort-1576524736.html

Синоптик рассказал, сколько продлится "бархатный сезон" на курортах

Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:15

2020-08-31T13:15

2020-08-31T14:25

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туризм

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роман вильфанд

гидрометцентр

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Под "бархатным сезоном" понимается период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы, то есть речь о температурах 21-26 градусов", - пояснил Вильфанд."По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября", - сказал он.

https://ria.ru/20200831/leto-1576524185.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, туризм, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество