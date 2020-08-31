https://ria.ru/20200831/kurort-1576524736.html
Синоптик рассказал, сколько продлится "бархатный сезон" на курортах
Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:15
2020-08-31T13:15
2020-08-31T14:25
новости - туризм
туризм
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_f50af760345dae6cd6bb63635ca8510e.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Под "бархатным сезоном" понимается период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы, то есть речь о температурах 21-26 градусов", - пояснил Вильфанд."По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября", - сказал он.
https://ria.ru/20200831/leto-1576524185.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_259:0:2988:2047_1400x0_80_0_0_7d826b631c553a8c48c8cd9209a1ae3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество