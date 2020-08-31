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Синоптик рассказал, сколько продлится "бархатный сезон" на курортах
Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:15
2020-08-31T14:25
новости - туризм
туризм
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Под "бархатным сезоном" понимается период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы, то есть речь о температурах 21-26 градусов", - пояснил Вильфанд."По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября", - сказал он.
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новости - туризм, туризм, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптик рассказал, сколько продлится "бархатный сезон" на курортах

13:15 31.08.2020 (обновлено: 14:25 31.08.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Погода на курортах России в нынешнем году будет благоволить отдыхающим: "бархатный сезон" продержится дольше обычного, до конца первой декады октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Под "бархатным сезоном" понимается период времени, в течение которого температура воды и температура окружающего воздуха примерно одинаковы, то есть речь о температурах 21-26 градусов", - пояснил Вильфанд.
"По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября", - сказал он.
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