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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200831/kurenie-1576516819.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
Сколько раз вы бросали курить и почему это всегда так тяжело? Курение — не только физиологическая зависимость, но и устойчивые привычки, и образ жизни. Чтобы расслабиться, перестать "стрессовать", чтобы обсудить самые важные новости в курилке, и просто от скуки... Как бросить курить, если давно хочешь, но кажется, что силы воли нет совсем?
2020-08-31T12:00
2020-08-31T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
Сколько раз вы пытались бросить курить? И почему это всегда так тяжело? Курение — не только физиологическая зависимость, но и устойчивые привычки, и образ жизни. Чтобы расслабиться, перестать "стрессовать", чтобы обсудить самые важные новости в курилке, и просто от скуки. Как бросить курить, если давно хочешь, но кажется, что силы воли нет совсем?
Почему аргументы здесь не работают? Лучше бросать сразу или постепенно, уменьшая количество сигарет? Поможет ли переход на электронные сигареты? Как реагировать на срывы, когда очередная попытка провалилась? И правда ли, что зависимость "спит" и бросить навсегда невозможно?Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, наркологом Владой Титовой разбираемся, как попрощаться с зависимостью.Кстати, теперь каждую среду слушайте подкаст "<u><a href="https://ria.ru/pravda-tela/">Правда тела</a></u>", в котором ведущие расскажут, с чего начать формирование полезной привычки.<strong>3:00 </strong>Как работает зависимость?<strong>7:00 </strong>Если бросать постепенно… это сработает?<strong>9:35 </strong>Почему железная воля необязательна в борьбе с вредной привычкой<strong>13:45</strong> Сколько понадобится времени, чтобы расстаться с зависимостью<strong>15:00</strong> Почему социальная реклама почти никогда не работает?<strong>18:15</strong> Какими аргументами можно убедить курильщика бросить?<strong>21:00 </strong>"Брошу, когда захочу": о вере в собственную исключительность<strong>21:40</strong> Как настроиться на борьбу<strong>26:10</strong> Электронные сигареты — шаг к избавлению от зависимости или очередная иллюзия?<strong>27:40</strong> Как формировать новые привычки<strong>30:20 </strong>Правда ли, что бросить курить навсегда невозможно?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?

12:00 31.08.2020
364
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
Вчера, 12:00
Сколько раз вы бросали курить и почему это всегда так тяжело? Курение — не только физиологическая зависимость, но и устойчивые привычки, и образ жизни. Чтобы расслабиться, перестать "стрессовать", чтобы обсудить самые важные новости в курилке, и просто от скуки... Как бросить курить, если давно хочешь, но кажется, что силы воли нет совсем?
Почему аргументы здесь не работают? Лучше бросать сразу или постепенно, уменьшая количество сигарет? Поможет ли переход на электронные сигареты? Как реагировать на срывы, когда очередная попытка провалилась? И правда ли, что зависимость "спит" и бросить навсегда невозможно?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, наркологом Владой Титовой разбираемся, как попрощаться с зависимостью.
Кстати, теперь каждую среду слушайте подкаст "Правда тела", в котором ведущие расскажут, с чего начать формирование полезной привычки.
3:00 Как работает зависимость?
7:00 Если бросать постепенно… это сработает?
9:35 Почему железная воля необязательна в борьбе с вредной привычкой
13:45 Сколько понадобится времени, чтобы расстаться с зависимостью
15:00 Почему социальная реклама почти никогда не работает?
18:15 Какими аргументами можно убедить курильщика бросить?
21:00 "Брошу, когда захочу": о вере в собственную исключительность
21:40 Как настроиться на борьбу
26:10 Электронные сигареты — шаг к избавлению от зависимости или очередная иллюзия?
27:40 Как формировать новые привычки
30:20 Правда ли, что бросить курить навсегда невозможно?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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