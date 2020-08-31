https://ria.ru/20200831/kultura-1576518960.html
В Ивановской области откроют четыре новых виртуальных концертных зала
В дополнение к уже работающим пяти виртуальным концертным залам в Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" откроют еще четыре, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:09
2020-08-31T12:09
2020-08-31T12:09
ивановская область
тейково
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<strong>ИВАНОВО, 31 авг – РИА Новости</strong>. В дополнение к уже работающим пяти виртуальным концертным залам в Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" откроют еще четыре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в 2021 и 2022 годах объявили в министерстве культуры Российской Федерации. Всего на конкурсный отбор были представлены 364 заявки от учреждений культуры из 75 регионов страны.Он добавил, что всего в 2021-2022 годах на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования из федерального бюджета поступит восемь миллионов рублей.Благодаря виртуальным концертным залам жители региона получают уникальную возможность смотреть прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов и солистов России.
https://ria.ru/20200828/shkola-1576417839.html
тейково
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейково
ИВАНОВО, 31 авг – РИА Новости. В дополнение к уже работающим пяти виртуальным концертным залам в Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" откроют еще четыре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в 2021 и 2022 годах объявили в министерстве культуры Российской Федерации. Всего на конкурсный отбор были представлены 364 заявки от учреждений культуры из 75 регионов страны.
"От Ивановской области победителями стали Дворец культуры им. В.И. Ленина города Тейково, Пучежская детская школа искусств, Шуйская детская школа искусств и детская школа искусств им. Б.А. Перевезенцева города", – сказал собеседник агенства.
Он добавил, что всего в 2021-2022 годах на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования из федерального бюджета поступит восемь миллионов рублей.
Благодаря виртуальным концертным залам жители региона получают уникальную возможность смотреть прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов и солистов России.