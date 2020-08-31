https://ria.ru/20200831/kultura-1576518960.html

В Ивановской области откроют четыре новых виртуальных концертных зала

В дополнение к уже работающим пяти виртуальным концертным залам в Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" откроют еще четыре, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:09

2020-08-31T12:09

2020-08-31T12:09

ивановская область

тейково

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<strong>ИВАНОВО, 31 авг – РИА Новости</strong>. В дополнение к уже работающим пяти виртуальным концертным залам в Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" откроют еще четыре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в 2021 и 2022 годах объявили в министерстве культуры Российской Федерации. Всего на конкурсный отбор были представлены 364 заявки от учреждений культуры из 75 регионов страны.Он добавил, что всего в 2021-2022 годах на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования из федерального бюджета поступит восемь миллионов рублей.Благодаря виртуальным концертным залам жители региона получают уникальную возможность смотреть прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов и солистов России.

https://ria.ru/20200828/shkola-1576417839.html

тейково

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тейково