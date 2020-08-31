https://ria.ru/20200831/kuban-1576548477.html

Глава Кубани предложил расширить границы заповедника "Утриш"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным предложил расширить... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:39

2020-08-31T19:39

2020-08-31T19:40

краснодарский край

вениамин кондратьев

дмитрий кобылкин

анапа

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Кобылкиным</a> предложил расширить границы заповедника "Утриш", сообщает администрация региона.Уточняется, что основной темой обсуждения стал вопрос о пожаре, который произошел 24 августа на территории <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапы</a> между Большим и Малым Утришом. Огонь затронул и краевой заказник, и федеральный заповедник "Утриш", сгорело 130 гектаров уникальных реликтовых лесов."Это большая утрата и подобное не должно повториться. Для этого необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство. Для ужесточения охраны предлагаем расширить границы заповедника, и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По его словам также необходимо определить границы заповедника, составить план освоения и восстановления лесов, перевести земли лесного фонда в земли ООПТ, поставить их на кадастровый учет.Замминистра министерства природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова отметила, что проведена большая работа по тушению пожара и необходимо продумать алгоритм по восстановлению территории."Мы готовы забрать заказник на федеральный уровень, чтобы усилить режим охраны. Необходимо провести отдельное совещание с регионом по расширению заповедника "Утриш" за счет регионального заказника", – цитирует ведомство Панову.

https://ria.ru/20200826/kuban-1576352935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, дмитрий кобылкин, анапа, краснодарский край, общество