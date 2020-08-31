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Краснодарский край
https://ria.ru/20200831/kuban-1576548477.html
Глава Кубани предложил расширить границы заповедника "Утриш"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным предложил расширить... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:39
2020-08-31T19:40
краснодарский край
вениамин кондратьев
дмитрий кобылкин
анапа
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Кобылкиным</a> предложил расширить границы заповедника "Утриш", сообщает администрация региона.Уточняется, что основной темой обсуждения стал вопрос о пожаре, который произошел 24 августа на территории <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапы</a> между Большим и Малым Утришом. Огонь затронул и краевой заказник, и федеральный заповедник "Утриш", сгорело 130 гектаров уникальных реликтовых лесов."Это большая утрата и подобное не должно повториться. Для этого необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство. Для ужесточения охраны предлагаем расширить границы заповедника, и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По его словам также необходимо определить границы заповедника, составить план освоения и восстановления лесов, перевести земли лесного фонда в земли ООПТ, поставить их на кадастровый учет.Замминистра министерства природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова отметила, что проведена большая работа по тушению пожара и необходимо продумать алгоритм по восстановлению территории."Мы готовы забрать заказник на федеральный уровень, чтобы усилить режим охраны. Необходимо провести отдельное совещание с регионом по расширению заповедника "Утриш" за счет регионального заказника", – цитирует ведомство Панову.
https://ria.ru/20200826/kuban-1576352935.html
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вениамин кондратьев, дмитрий кобылкин, анапа, краснодарский край, общество

Глава Кубани предложил расширить границы заповедника "Утриш"

19:39 31.08.2020 (обновлено: 19:40 31.08.2020)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы
Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным предложил расширить границы заповедника "Утриш", сообщает администрация региона.
Уточняется, что основной темой обсуждения стал вопрос о пожаре, который произошел 24 августа на территории Анапы между Большим и Малым Утришом. Огонь затронул и краевой заказник, и федеральный заповедник "Утриш", сгорело 130 гектаров уникальных реликтовых лесов.
"Это большая утрата и подобное не должно повториться. Для этого необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство. Для ужесточения охраны предлагаем расширить границы заповедника, и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По его словам также необходимо определить границы заповедника, составить план освоения и восстановления лесов, перевести земли лесного фонда в земли ООПТ, поставить их на кадастровый учет.
Замминистра министерства природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова отметила, что проведена большая работа по тушению пожара и необходимо продумать алгоритм по восстановлению территории.
"Мы готовы забрать заказник на федеральный уровень, чтобы усилить режим охраны. Необходимо провести отдельное совещание с регионом по расширению заповедника "Утриш" за счет регионального заказника", – цитирует ведомство Панову.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевДмитрий КобылкинАнапаКраснодарский крайОбщество
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