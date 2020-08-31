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Туризм
https://ria.ru/20200831/krokodily-1576533298.html
В Австралии на курорте поймали крокодила весом 350 килограммов
В Австралии, на тропическом курорте рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов, сообщает Star Tribune. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T20:06
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туризм
туризм
новости - туризм
австралия
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>В Австралии, на тропическом курорте рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов, <a href="https://www.startribune.com/770-pound-crocodile-caught-at-outback-tourist-destination/572271492/?refresh=true" target="_blank">сообщает</a> Star Tribune.Рептилию длиной 4,4 метра обнаружили в реке Флора — туристическом месте на севере континента. Три года назад неподалеку, в водоеме Кэтрин, поймали хищника длиной в 4,7 метра.Число крокодилов на тропическом севере страны ежегодно увеличивается. Это животное относится здесь к охраняемым видам с 1970-х годов.Пойманный самец был доставлен на крокодиловую ферму, чтобы стать участником программы разведения.
https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html
австралия
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туризм, новости - туризм, австралия

В Австралии на курорте поймали крокодила весом 350 килограммов

20:06 31.08.2020 (обновлено: 20:14 31.08.2020)
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© AP Photo / Northern Territory Dept. of Tourism, Sport and CultureКрокодил весом 350 килограммов, пойманный на севере Австралии
Крокодил весом 350 килограммов, пойманный на севере Австралии
© AP Photo / Northern Territory Dept. of Tourism, Sport and Culture
Крокодил весом 350 килограммов, пойманный на севере Австралии
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Австралии, на тропическом курорте рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов, сообщает Star Tribune.
Рептилию длиной 4,4 метра обнаружили в реке Флора — туристическом месте на севере континента. Три года назад неподалеку, в водоеме Кэтрин, поймали хищника длиной в 4,7 метра.
Число крокодилов на тропическом севере страны ежегодно увеличивается. Это животное относится здесь к охраняемым видам с 1970-х годов.
Пойманный самец был доставлен на крокодиловую ферму, чтобы стать участником программы разведения.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАвстралия
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