https://ria.ru/20200831/krokodily-1576533298.html

В Австралии на курорте поймали крокодила весом 350 килограммов

В Австралии, на тропическом курорте рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов, сообщает Star Tribune. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T20:06

2020-08-31T20:06

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австралия

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>В Австралии, на тропическом курорте рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов, <a href="https://www.startribune.com/770-pound-crocodile-caught-at-outback-tourist-destination/572271492/?refresh=true" target="_blank">сообщает</a> Star Tribune.Рептилию длиной 4,4 метра обнаружили в реке Флора — туристическом месте на севере континента. Три года назад неподалеку, в водоеме Кэтрин, поймали хищника длиной в 4,7 метра.Число крокодилов на тропическом севере страны ежегодно увеличивается. Это животное относится здесь к охраняемым видам с 1970-х годов.Пойманный самец был доставлен на крокодиловую ферму, чтобы стать участником программы разведения.

https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html

австралия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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